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Το Μουντιάλ μονοπωλεί το ενδιαφέρον στις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης, με δύο ιδιαίτερα σημαντικές αναμετρήσεις για τη φάση των ομίλων.

Η Τσεχία αντιμετωπίζει τη Νότια Αφρική σε ένα ματς με βαθμολογικό ενδιαφέρον, ενώ η Ελβετία κοντράρεται με τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη σε μια αναμέτρηση που αναμένεται αμφίρροπη. Το τηλεοπτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη δράση από διεθνείς διοργανώσεις και άλλα αθλητικά γεγονότα της ημέρας.

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Οι αθλητικές μεταδόσεις

12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Φαμπιάν Μαροζάν – Τέιλορ Φριτζ Χάλε

13:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο

14:30 COMOTE SPORT 6 HD Μπεν Σέλτον – Ίθαν Κουίν Χάλε

15:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεξάντερ Ζβέρεφ – Γιανίκ Χάνφμαν Χάλε

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD Ράφαελ Κολινιόν – Ματία Μπελούτσι Χάλε

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19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Τσεχία – Νότια Αφρική Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βαλένθια – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Βενέτσια – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A

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22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελβετία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου