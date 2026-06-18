Το Μουντιάλ μονοπωλεί το ενδιαφέρον στις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης, με δύο ιδιαίτερα σημαντικές αναμετρήσεις για τη φάση των ομίλων.
Η Τσεχία αντιμετωπίζει τη Νότια Αφρική σε ένα ματς με βαθμολογικό ενδιαφέρον, ενώ η Ελβετία κοντράρεται με τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη σε μια αναμέτρηση που αναμένεται αμφίρροπη. Το τηλεοπτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη δράση από διεθνείς διοργανώσεις και άλλα αθλητικά γεγονότα της ημέρας.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Φαμπιάν Μαροζάν – Τέιλορ Φριτζ Χάλε
13:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο
14:30 COMOTE SPORT 6 HD Μπεν Σέλτον – Ίθαν Κουίν Χάλε
15:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεξάντερ Ζβέρεφ – Γιανίκ Χάνφμαν Χάλε
18:30 COSMOTE SPORT 6 HD Ράφαελ Κολινιόν – Ματία Μπελούτσι Χάλε
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Τσεχία – Νότια Αφρική Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου
21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βαλένθια – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa
21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Βενέτσια – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελβετία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου