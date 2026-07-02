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Η Σενεγάλη προηγούνταν με 2-0 έως το 85ο λεπτό, χάρη στα γκολ των Ντιαρά και Σαρ, ελέγχοντας τον ρυθμό της αναμέτρησης.

Ο Λουκάκου μείωσε το σκορ στο 86ο λεπτό και ο Τίλεμανς ισοφάρισε στο 89ο, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση.

Στο 120+5ο λεπτό, ο Τίλεμανς ευστόχησε σε πέναλτι που υποδείχθηκε μέσω VAR, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα και ολοκληρώνοντας την ανατροπή για τους Βέλγους.

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Ένα από τα πιο τρελά παιχνίδια του Μουντιάλ 2026 γράφτηκε στο Σιάτλ, εκεί όπου το Βέλγιο πέτυχε μια επική ανατροπή απέναντι στη Σενεγάλη, νίκησε 3-2 στην παράταση και πήρε το εισιτήριο για τη φάση των «16».

Για 85 λεπτά όλα έδειχναν Σενεγάλη. Τα «Λιοντάρια της Τεράνγκα» ήταν πιο δυνατά, πιο αποφασιστικά και πιο επικίνδυνα. Προηγήθηκαν στο 24’ με τον Ντιαρά, έπειτα από φάση διαρκείας και ριμπάουντ μέσα στην περιοχή, ενώ στο 51’ ο Ισμαΐλα Σαρ έκανε το 2-0 με υπέροχο τελείωμα, βάζοντας τη Σενεγάλη αγκαλιά με μια μεγάλη πρόκριση.

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Η βελγική αντεπίθεση στο φινάλε

Το Βέλγιο μέχρι εκείνο το σημείο έδειχνε μπλοκαρισμένο. Δεν είχε ρυθμό, δεν έβρισκε καθαρές ευκαιρίες και έμοιαζε να πληρώνει την αδυναμία του να κυκλοφορήσει γρήγορα την μπάλα απέναντι στη δυνατή και συμπαγή Σενεγάλη. Όμως το ποδόσφαιρο δεν τελειώνει πριν από το τελευταίο σφύριγμα.

Στο 86’ ο Λουκάκου, που είχε περάσει στο ματς ως αλλαγή, μείωσε σε 2-1 από κοντά, δίνοντας ξανά ζωή στους Βέλγους. Τρία λεπτά αργότερα, στο 89’, ο Τίλεμανς εκμεταλλεύτηκε την κακή έξοδο του Ντιό και με κεφαλιά έγραψε το 2-2, παγώνοντας τους Σενεγαλέζους που έβλεπαν μέσα σε λίγα λεπτά να χάνεται ό,τι είχαν χτίσει σχεδόν σε ολόκληρο το παιχνίδι.

Το VAR και το πέναλτι της πρόκρισης

Στην παράταση το ματς πήρε ακόμα πιο δραματική μορφή. Η Σενεγάλη προσπάθησε να συνέλθει από το σοκ και είχε στιγμή για τρίτο γκολ, όμως το Βέλγιο είχε πλέον την ψυχολογία. Στο 117’ ο Λουκεμπάκιο σημάδεψε το δοκάρι, αλλά η φάση δεν είχε τελειώσει. Ο Τίλεμανς ανατράπηκε από τον Καμαρά, ο διαιτητής κλήθηκε από το VAR και τελικά έδειξε την άσπρη βούλα.

Ο ίδιος ο Τίλεμανς ανέλαβε την εκτέλεση στο 120+5’ και δεν λάθεψε. Με το δεύτερο προσωπικό του γκολ και τρίτο του Βελγίου, έστειλε τους «κόκκινους διαβόλους» στους «16» και άφησε τη Σενεγάλη με την πίκρα μιας πρόκρισης που της ξέφυγε μέσα από τα χέρια.

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Το Βέλγιο πλέον προχωρά με τεράστια ψυχολογική ώθηση, αλλά και με πολλά ερωτήματα για την αμυντική του λειτουργία. Απέναντι στις ΗΠΑ, που νίκησαν 2-0 τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, θα χρειαστεί κάτι περισσότερο από χαρακτήρα: θα χρειαστεί διάρκεια, καθαρό μυαλό και καλύτερη ισορροπία από το πρώτο λεπτό.

Τα γκολ

24’ Ντιαρά 0-1

51’ Σαρ 0-2

86’ Λουκάκου 1-2

89’ Τίλεμανς 2-2

120+5’ Τίλεμανς πεν. 3-2

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ΒΕΛΓΙΟ: Κουρτουά, Τεατέ, Μέχελε, Ντε Κόιπερ (78’ Μενιέ), Καστάν, Ντε Μπρόινε (56’ Ρασκέν), Τίλεμανς, Φανάκεν (83’ Μορέιρα), Τροσάρ (109’ Ονανά), Ντοκού (56’ Λουκεμπάκιο), Ντε Κέτελαρε (46’ Λουκάκου).

ΣΕΝΕΓΑΛΗ: Ντιό, Γιάκομπς, Ντιατά, Νιακατέ, Ιντρίσα Γκάνα Γκέιγ, Σις, Ντιαρά (73’ Σαρ), Παπέ Γκέιγ (86’ Καμαρά), Μανέ, Εντιαγέ (73’ Μπαγιέ), Σαρ.

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