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Τον χειρότερο πύρινο εφιάλτη στη σύγχρονη ιστορία του Βελγίου ζει η χώρα καθώς έχει ξεσπάσει φωτιά που απειλεί το ορεινό καταφύγιο High Fens, στο ανατολικό Βέλγιο και εξαπλώθηκε ως τα σύνορα με τη Γερμανία.

Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η φωτιά έχει καταστρέψει έκταση 30.000 στρεμμάτων, πριν ανακοινωθεί η νέα επιδείνωση στο πύρινο μέτωπο.

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Σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTBF, η πυρκαγιά άλλαξε κατεύθυνση αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας λόγω των μεταβαλλόμενων ανέμων, ενώ 250 Βέλγοι πυροσβέστες μαζί με ενισχύσεις από τη Γερμανία και το Λουξεμβούργο, στρατιώτες καθώς και αγρότες, έδιναν υπεράνθρωπη μάχη.

🟠 UPDATE: Belgium’s largest wildfire on record has now burned around 3,000 hectares and is advancing toward the German border. pic.twitter.com/WlEqexoyow August 16, 2026

Περίπου 600 κάτοικοι σε κοντινούς δήμους στο Waimes και το Bütgenbach, στην επαρχία της Λιέγης, κοντά στα γερμανικά σύνορα, έλαβαν εντολή να εκκενώσουν τις περιοχές, ενώ οι αρχές συμβούλευσαν επίσης τους τουρίστες να φύγουν.

Το Βέλγιο ενεργοποίησε τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ, ωστόσο τα πυροσβεστικά αεροσκάφη από τη Σουηδία και τα ελικόπτερα Chinook από την Ολλανδία και την Τσεχία, δεν επιχειρούν προς το παρόν, καθώς οι άνεμοι καθιστούν επικίνδυνη κάθε ενάερια επέμβαση.

Συναγερμός στη γερμανική μεθόριο

Στην κοντινή πόλη Μονσάου, στη Γερμανία, οι τοπικές αρχές προειδοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι η πυρκαγιά βρισκόταν περίπου 3 χιλιόμετρα (2 μίλια) από τα σύνορα και συνέστησαν στους κατοίκους τριών απομακρυσμένων περιοχών κοντά στα σύνορα να εγκαταλείψουν προσωρινά την περιοχή.

«Φαίνεται στον ορίζοντα σαν να υπάρχει ένα μαύρο μέτωπο καταιγίδας, αλλά είναι το απίστευτα τεράστιο σύννεφο καπνού από τις δασικές πυρκαγιές στα High Fens», παρατηρεί δημοσιογράφος της BILD, προσθέτοντας: «Οι φλόγες έρχονται προς το μέρος μας, ο άνεμος έχει αλλάξει δύο φορές, μία υπέρ μας, μία εναντίον μας.»