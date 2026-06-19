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Ο Έντιν Τζέκο συμμετείχε κανονικά στον χθεσινό (18/6) αγώνα της Βοσνίας κόντρα στην Ελβετία για το Μουντιάλ 2026 και προστέθηκε σε μία εκλεκτή λίστα ποδοσφαιριστών που έπαιξαν σε Παγκόσμιο Κύπελλο σε ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών.

Μάλιστα, το Μουντιάλ 2026 θα μείνει στην ιστορία ως το Παγκόσμιο Κύπελλο των 40άρηδων, καθώς έχουν ήδη αγωνιστεί επτά ποδοσφαιριστές άνω των 40, ενώ τα προηγούμενα χρόνια είχαν αγωνιστεί συνολικά μόλις έξι αθλητές άνω των 40.

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Η λίστα των 40άρηδων:

Εσάμ Ελ Χαντάρι Αίγυπτος 25/06/2018 Σ.Αραβία 2-1 45 ετών 161 ημερών

Φαρίντ Μοντραγκόν Κολομβία 24/06/2014 Ιαπωνία 4-1 43 ετών 03 ημερών

Ροζέ Μιλά Καμερούν 28/06/1994 Ρωσία 1-6 42 ετών 39 ημερών

Κριστιάνο Ρονάλντο Πορτογαλία 17/06/2026 ΛΔ Κονγκό 1-1 41 ετών 132 ημερών

Πατ Τζένινγκς Β. Ιρλανδία 12/06/1986 Βραζιλία 0-3 41 ετών 00 ημερών



Λούκα Μόντριτς Κροατία 17/06/2026 Αγγλία 2-4 40 ετών 289 ημερών

Πίτερ Σίλτον Αγγλία 07/07/1990 Ιταλία 1-2 40 ετών 289 ημερών

Ντίνο Τζοφ Ιταλία 11/07/1982 Γερμανία 3-1 40 ετών 133 ημερών

Εντίν Τζέκο Βοσνία 18/06/2026 Ελβετία 1-4 40 ετών 93 ημερών

Μάνουελ Νόιερ Γερμανία 14/06/2026 Κουρασάο 7-1 40 ετών 78 ημερών

Αλί Μπουμνιζέλ Τυνησία 23/06/2006 Ουκρανία 0-1 40 ετών 40 ημερών

Βοζίνια Πρασ. Ακρωτήρι 15/06/2026 Ισπανία 0-0 40 ετών 12 ημερών

Φερνάντο Μουσλέρα Ουρουγουάη 16/06/2026 Σ.Αραβία 1-1 40 ετών 00 ημερών