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Δίχως τζάμια στα παράθυρα του σχολικού λεωφορείου που τους μετέφερε και με τους ποδοσφαιριστές να το χαίρονται και να δίνουν τον ρυθμό με τα χέρια τους, το Κουρασάο γίνεται η ομάδα που σιγά – σιγά θ’ αρχίσει να κερδίζει θαυμαστές και υποστηρικτές στο προσοχές Μουντιάλ.

Μπορεί να μη διεκδικεί και πολλά στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού, αλλά τουλάχιστον θα το χαρεί, όπως το έκανε και φτάνοντας στο γήπεδο για να επιβληθεί 4-0 της Αρούμπα σε φιλικό προετοιμασίας.

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Le bus façon Old School des joueurs de Curaçao 🇨🇼 pour la Coupe du monde 😁🚎 pic.twitter.com/5rshXYpS9T — Actu Foot (@ActuFoot_) June 7, 2026

🚍 Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren Curaçao Milli Takımı, Aruba ile oynadığı hazırlık maçına giderken kullandığı ilginç takım otobüsüyle dikkat çekti.



👀 Teknik direktörlüğünü Dick Advocaat'ın yaptığı takımın camları bulunmayan otobüsü, futbolseverler… pic.twitter.com/BIFDckZlzT — TRT Spor (@trtspor) June 7, 2026