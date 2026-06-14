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Για πολλούς Έλληνες των δεκαετιών του 1980 και του 1990, το έντονο μπλε χρώμα του Blue Curaçao ήταν συνώνυμο με κάτι εξωτικό. Θύμιζε τροπικές παραλίες, καλοκαιρινές διακοπές και έναν κόσμο που οι περισσότεροι γνώριζαν κυρίως μέσα από διαφημίσεις και ταινίες.

Στα μπαρ της εποχής, το περίφημο μπλε λικέρ υπήρχε σχεδόν παντού. Πρωταγωνιστούσε σε κοκτέιλ με πολύχρωμα καλαμάκια, παγάκια και μικρές ομπρέλες, δίνοντας την αίσθηση ότι ένα κομμάτι Καραϊβικής είχε φτάσει στις ντισκοτέκ και στα νυχτερινά μαγαζιά της Ελλάδας.

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Κι όμως, πίσω από το ποτό που έγινε σύμβολο της διασκέδασης των ’80s και των ’90s κρύβεται η ιστορία ενός μικρού νησιού της Καραϊβικής και ενός γεωργικού πειράματος που απέτυχε.

Το Κουρασάο βρίσκεται στη νότια Καραϊβική, περίπου 100 χιλιόμετρα από τις ακτές της Βενεζουέλας. Μαζί με την Αρούμπα και το Μπονέρ αποτελεί τα γνωστά «νησιά ABC» της Ολλανδικής Καραϊβικής.

Παρότι σήμερα είναι αυτόνομη χώρα στο πλαίσιο του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, το όνομά του έγινε παγκοσμίως γνωστό κυρίως χάρη σε ένα λικέρ και όχι χάρη στις παραλίες ή την ιστορία του.

Η αρχή της ιστορίας βρίσκεται αρκετούς αιώνες πίσω. Οι Ισπανοί αποικιοκράτες προσπάθησαν να καλλιεργήσουν στο νησί πορτοκάλια Βαλέντσια, όμως το κλίμα αποδείχθηκε ακατάλληλο. Η ζέστη, η ξηρασία και οι ιδιαίτερες συνθήκες του νησιού άλλαξαν τους καρπούς, οι οποίοι έγιναν μικροί, πικροί και σχεδόν μη βρώσιμοι.

Αυτό που φαινόταν ως αποτυχία τελικά δημιούργησε κάτι μοναδικό. Τα πορτοκάλια εξελίχθηκαν σε μια τοπική ποικιλία, γνωστή ως Laraha, οι φλούδες της οποίας περιείχαν έντονα αρωματικά έλαια.

Με την αποξήρανση των φλουδών και την εξαγωγή των αρωμάτων τους γεννήθηκε το λικέρ Curaçao. Ένα ποτό που αρχικά δεν είχε καμία σχέση με το μπλε χρώμα που γνωρίζουμε σήμερα.

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Η μεγάλη αλλαγή ήρθε όταν οι παραγωγοί άρχισαν να πειραματίζονται με το χρώμα. Το μπλε επικράτησε επειδή παρέπεμπε αμέσως στη θάλασσα της Καραϊβικής, στον τροπικό ουρανό και στην εικόνα ενός ονειρικού προορισμού.

Η διεθνής επιτυχία του ήρθε τη δεκαετία του 1960, όταν η μόδα των εξωτικών κοκτέιλ και της κουλτούρας tiki έκανε το Blue Curaçao παγκόσμιο σταρ. Η ταινία «Blue Hawaii» με τον Έλβις Πρίσλεϊ βοήθησε ακόμη περισσότερο στη σύνδεσή του με την εικόνα της τροπικής απόδρασης.

Στην Ελλάδα η μεγάλη του στιγμή ήρθε λίγο αργότερα. Στα ’80s και τα ’90s, όταν τα κοκτέιλ έγιναν βασικό κομμάτι της νυχτερινής ζωής, το μπλε λικέρ έγινε σχεδόν απαραίτητο σε κάθε μπαρ. Το Blue Lagoon, το Blue Hawaii και πολλές ακόμη συνταγές έγιναν συνώνυμες με μια εποχή γεμάτη μουσική, νέον φώτα και ξενύχτια.

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Σήμερα η μόδα του μπορεί να έχει περάσει, όμως το Blue Curaçao παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα λικέρ στον κόσμο. Η πιο παράξενη λεπτομέρεια της ιστορίας του είναι πως ένα αποτυχημένο πείραμα με πορτοκάλια κατάφερε να κάνει ένα μικρό νησί της Καραϊβικής γνωστό σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Για πολλούς, το Κουρασάο δεν είναι απλώς ένας τόπος στον χάρτη. Είναι ακόμα ένα ποτήρι γεμάτο μπλε χρώμα, πάγο και αναμνήσεις από τα καλοκαίρια και τις νύχτες μιας άλλης εποχής.

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