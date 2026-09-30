Είναι ντροπή να αποκαλείται η Ελλάδα «νάνος του ποδοσφαίρου», ιδιαίτερα όταν πριν από λίγες ημέρες η Εθνική μας νίκησε μέσα στη Γερμανία. Δεν θα απαντήσω αποκαλώντας κανέναν «νάνο της δημοσιογραφίας». Σέβομαι τους συναδέλφους και το δικαίωμά τους στην κριτική, αλλά απαιτώ τον ίδιο σεβασμό.
Η Ελλάδα έχει κατακτήσει Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Έλληνες ποδοσφαιριστές αγωνίζονται στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στο γερμανικό και ελληνική ομάδα έχει κατακτήσει ευρωπαϊκό τρόπαιο.
Η κριτική είναι θεμιτή. Η απαξίωση όχι. Ο δημοσιογράφος μιας μεγάλης εφημερίδας όπως η Bild οφείλει να το γνωρίζει. Στο ποδόσφαιρο κερδίζεις και χάνεις. Στη δημοσιογραφία, όμως, ο σεβασμός στον αντίπαλο πρέπει να παραμένει αδιαπραγμάτευτος.