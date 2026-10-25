Εκτός εαυτού βγήκε ο Νεϊμάρ μετά την αποβολή του στην αναμέτρηση της Σάντος με την Μπαΐα, με τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή να έρχεται στα χέρια με τους αντίπαλους παίκτες.
Επεισοδιακός ήταν ο αγώνας της Σάντος με την Μπαΐα για το βραζιλιάνικο πρωτάθλημα, με τον Νεϊμάρ να είναι ο αρνητικός πρωταγωνιστής.
Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1, με τον 34χρονο Βραζιλιάνο να αποβάλλεται και να προκαλεί χαμό.
Ο αρχηγός της Σάντος είχε ένα λεκτικό επεισόδιο με τον Ροντρίγκο Νέστορ της Μπαΐα. Κατά τη διάρκεια αυτού, ο Νεϊμάρ έβαλε το χέρι του για να καλύψει το στόμα του, γεγονός που τιμωρείται με απευθείας κόκκινη κάρτα. Ο διαιτητής της αναμέτρησης εξέτασε τη φάση στο VAR και απέβαλε τον Βραζιλιάνο στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου (46′) προκαλώντας τον έντονο εκνευρισμό του.
Κατά την αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο, ο Βραζιλιάνος έχασε τον έλεγχο και πήγε να πιαστεί στα χέρια με τους αντιπάλους, με τους συμπαίκτες του να τον συγκρατούν και τον Ροντινέι να συνοδεύει τον Νεϊμάρ μακριά από το σημείο έντασης.
Ο Νεϊμάρ είχε τόσα νεύρα που ούτε ο προπονητής της Μπαΐα δεν μπόρεσε να τον συγκρατήσει, με τον πολύπειρο άσο να απωθεί τον άλλοτε θρυλικό τερματοφύλακα του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου.