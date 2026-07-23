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Ο Νεϊμάρ απασχόλησε ξανά τα μέσα ενημέρωσης, αυτή τη φορά όχι για όσα έκανε μέσα στο γήπεδο, αλλά για την παρουσία του σε τουρνουά πόκερ την ώρα που η Σάντος αγωνιζόταν στη Βενεζουέλα.

Ο Βραζιλιάνος δεν ακολούθησε την αποστολή της ομάδας του για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Universidad Central στο Copa Sudamericana, καθώς το τεχνικό επιτελείο επέλεξε να τον ξεκουράσει λόγω του ιδιαίτερα επιβαρυμένου προγράμματος της Σάντος, η οποία καλείται να δώσει τέσσερις αγώνες μέσα σε δέκα ημέρες.

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🆕 Neymar did not travel for the match against Santos in order to “get himself into good physical shape”. 💪🏻



However, he was spotted at a poker tournament on the same day. 😅🃏



[geglobo] pic.twitter.com/o2ZveiSJvd — Pro_Foot HQ (@ProFoot_HQ) July 22, 2026

Αντί να βρίσκεται στο πλευρό των συμπαικτών του, ο 34χρονος βρέθηκε στο Σάο Πάολο, συμμετέχοντας στο BSOP Winter Brazilian Poker Championship. Η παρουσία του στο τουρνουά συνέπεσε με τη διεξαγωγή του σημαντικού ευρωπαϊκού για τη Σάντος, διεθνούς αγώνα, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις.

Παρά την απουσία του Νεϊμάρ, η Σάντος δεν αντιμετώπισε δυσκολίες και επικράτησε με 4-1 της Universidad Central, εξασφαλίζοντας άνετα τη νίκη. Λίγο αργότερα, ο ίδιος δημοσίευσε φωτογραφίες από το τουρνουά πόκερ στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πυροδοτώντας νέο κύμα σχολίων από τους φιλάθλους.

Ο προπονητής της Σάντος, Κούκα, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι ο Νεϊμάρ προπονείται κανονικά και πως αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση το Σάββατο, στον αγώνα απέναντι στη Σαπεκοένσε.

Quem conhece de poker o Neymar ganhou ou perdeu esse jogo ? 👇👇🤔🤔 pic.twitter.com/XneeX0qjGE — dig🅰️o G🅰️lo doido🐔🇧🇷 (@digaormf) July 22, 2026