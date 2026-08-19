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Θετικός σε χρήση κοκαΐνης βρέθηκε ο Ελληνοαυστραλός τενίστας Νικ Κύργιος, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του στα social media.

«Πρόσφατα απέτυχα σε τεστ ναρκωτικών στη Μαγιόρκα, αφού βγήκα θετικός σε κοκαίνη», έγραψε ο Νίκ Κύργιος στην ανάρτησή του.

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Ολόκληρη η ανάρτησή του:

«Έκανα ένα τεράστιο λάθος και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη γι’ αυτό».

Λυπάμαι τους θαυμαστές μου, την οικογένειά μου, τους χορηγούς μου και όλους όσοι είναι κοντά μου. Πάνω απ’ όλα, λυπάμαι τα παιδιά που με ακολουθούν. Ξέρω το παράδειγμα που θέτει αυτό και είμαι βαθιά απογοητευμένος με τον εαυτό μου.

Δεν πρόκειται να βρω δικαιολογίες, αλλά θέλω να δώσω μια εικόνα για το πού βρισκόμουν. Τα τελευταία δύο χρόνια τραυματισμών με έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Το σώμα μου δεν μπόρεσε να κάνει αυτό που περιμένει το μυαλό μου και η αποδοχή του τέλους της καριέρας μου ήταν πιο δύσκολη από ό,τι φανταζόμουν ποτέ.

Πάντα έλεγα ότι δεν επέλεξα εγώ το τένις – το τένις διάλεξε εμένα. Αλλά το να αφήσω πίσω μου κάτι που ήταν όλη μου η ζωή είναι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχω αντιμετωπίσει ποτέ. Κατά καιρούς ένιωθα αβοήθητος και μόνος.

Τίποτα από αυτά δεν δικαιολογεί αυτό που έκανα.

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Ωστόσο, τα καλά νέα είναι ότι αυτό με αφύπνισε. Για τις επόμενες 28 ημέρες, θα απομακρυνθώ από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη δημόσια ζωή, ενώ θα επικεντρωθώ στο να γίνω καλύτερος.

Θα ζητούσα από τον κόσμο να σεβαστεί την ιδιωτικότητά μου εκείνη την περίοδο και, το πιο σημαντικό, την ιδιωτικότητα της οικογένειάς μου.

«Λυπάμαι. Θα κάνω ότι χρειάζεται και θα γυρίσω πίσω καλύτερος.

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Νικ».