Ο Στράχινια Γιόκιτς, ο μεγαλύτερος αδερφός του σούπερ σταρ των Ντένβερ Νάγκετς και τρεις φορές MVP, Νίκολα Γιόκιτς, κατηγορήθηκε για επίθεση σε φίλο των Λέικερς, αφού σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαινόταν να τον γρονθοκοπεί στις εξέδρες της Ball Arena, κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Καλιφορνέζους τον Απρίλιο του 2024.

Από την πλευρά του, ο φίλαθλος των Λέικερς, Νίκολας Μέγιερ, υποστήριξε αργότερα σε αγωγή ότι υπέστη διάσειση, εκδορές και ρήξη του ρινικού διαφράγματος εξαιτίας του περιστατικού.

Ο Στράχινια Γιόκιτς, από την πλευρά του, είχε δηλώσει ότι δεν έκανε τίποτα λάθος, εξηγώντας ότι επενέβη για να υπερασπιστεί έναν ηλικιωμένο φίλο του.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στα δικαστήριο και σύμφωνα με την Denver Post, ο Στράχινια Γιόκιτς καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή.

Nikola Jokic's older brother Strahinja threw a punch at a fan following the Nuggets' 20-point comeback win vs. the Lakers 👀



(via cgallegos67/TT)pic.twitter.com/gjYzt7c1kE — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 23, 2024