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Στο Καλλιμάρμαρο πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (10/9) η Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Ντακάρ 2026», με τον Μπράνκου Μπάντιο να αποτελεί έναν από τους εκπροσώπους της διοργάνωσης.

Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού εκπροσώπησε τη Σενεγάλη στην ξεχωριστή τελετή που φιλοξενήθηκε στο Παναθηναϊκό Στάδιο, καθώς η χώρα του θα υποδεχθεί φέτος τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων.

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Ο Μπάντιο ήταν ανάμεσα στους λαμπαδηδρόμους που μετέφεραν την Ολυμπιακή Φλόγα έως το Καλλιμάρμαρο, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των Αγώνων.

Η διοργάνωση του Ντακάρ είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 13 Νοεμβρίου, με τον παίκτη του Παναθηναϊκού να έχει την ιδιαίτερη τιμή να εκπροσωπεί τη γενέτειρά του σε μια εκδήλωση με έντονο συμβολισμό.