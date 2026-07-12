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Ο Ιταλός τενίστας ανέτρεψε την αρχική απώλεια του πρώτου σετ και κυριάρχησε στη συνέχεια, φτάνοντας στην τελική νίκη με 6-7, 7-6, 6-3, 6-4.

Με αυτή την επιτυχία ο Σίνερ έφτασε τους πέντε τίτλους Grand Slam στην καριέρα του, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του υπεροχή.

Παράλληλα, ο Ιταλός αθλητής διεύρυνε το σερί του απέναντι στον Γερμανό αντίπαλό του, σημειώνοντας τη δέκατη συνεχόμενη νίκη του σε μεταξύ τους αναμετρήσεις.

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Ο Γιανίκ Σίνερ παρέμεινε στον θρόνο του Γουίμπλεντον. Ο κορυφαίος τενίστας της παγκόσμιας κατάταξης νίκησε στον μεγάλο τελικό της Κυριακής τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 3-1 σετ και κατέκτησε για δεύτερη διαδοχική χρονιά το σημαντικότερο τουρνουά τένις σε χορτάρι.

Ο 24χρονος Ιταλός επικράτησε με 6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4, ανατρέποντας την κατάσταση μετά την απώλεια του πρώτου σετ και επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του απέναντι στον Γερμανό.

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Ο τελικός άρχισε με τους δύο παίκτες να προστατεύουν με μεγάλη αποτελεσματικότητα το σερβίς τους. Το πρώτο σετ οδηγήθηκε στο τάι μπρέικ, όπου ο Ζβέρεφ εμφανίστηκε πιο ψύχραιμος στις κρίσιμες στιγμές και το κατέκτησε με 9-7.

Η απάντηση του Σίνερ ήταν άμεση. Και το δεύτερο σετ κρίθηκε στο τάι μπρέικ, αυτή τη φορά όμως ο Ιταλός κυριάρχησε με 7-2, ισοφαρίζοντας σε 1-1 και αλλάζοντας πλήρως την εικόνα του αγώνα.

Η στιγμή που άλλαξε τον τελικό

Στο τρίτο σετ ο Σίνερ αύξησε την πίεση στις επιστροφές και κατάφερε να κάνει το καθοριστικό μπρέικ. Ο Ζβέρεφ γλίστρησε στο χορτάρι κατά τη διάρκεια ενός κρίσιμου πόντου και έδειξε να ενοχλείται στο γόνατο. Ο Ιταλός έσπευσε μάλιστα προς το μέρος του και τον βοήθησε να σηκωθεί.

Παρά την προσπάθεια του Γερμανού να συνεχίσει, ο Σίνερ είχε πλέον τον απόλυτο έλεγχο. Κατέκτησε το τρίτο σετ με 6-3 και στο τέταρτο διατήρησε την ακρίβεια και τη σταθερότητά του, φτάνοντας στο 6-4 και στην τελική επικράτηση.

Ο Ζβέρεφ, ο οποίος είχε κατακτήσει λίγες εβδομάδες νωρίτερα το Ρολάν Γκαρός και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας του, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το σπουδαίο καλοκαιρινό νταμπλ. Για τον Σίνερ, αντίθετα, η νίκη αποτέλεσε την ιδανική αντίδραση μετά τον πρόωρο αποκλεισμό του στον δεύτερο γύρο του γαλλικού Όπεν.

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Πέντε Grand Slam για τον Σίνερ

Με τη νέα του επιτυχία, ο Ιταλός έφθασε τους πέντε τίτλους Grand Slam. Έχει κατακτήσει δύο φορές το Αυστραλιανό Όπεν, το 2024 και το 2025, το US Open του 2024 και πλέον δύο συνεχόμενα Γουίμπλετον, το 2025 και το 2026. ( ATP Tour )

Παράλληλα, διεύρυνε την εντυπωσιακή παράδοση απέναντι στον Ζβέρεφ, σημειώνοντας τη δέκατη συνεχόμενη νίκη του επί του Γερμανού. Η τελευταία φορά που ο Ζβέρεφ είχε καταφέρει να τον νικήσει ήταν στο US Open του 2023.

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Ο Σίνερ είχε φθάσει στον τελικό αποκλείοντας με χαρακτηριστική άνεση τον Νόβακ Τζόκοβιτς με τρία σετ των 6-4, ενώ ο Ζβέρεφ είχε ξεπεράσει στα ημιτελικά το εμπόδιο του Βρετανού Άρθουρ Φέρι.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό κορτ του All England Club, με τον Ιταλό να σηκώνει και πάλι το βαρύτιμο τρόπαιο και να αποδεικνύει ότι αποτελεί πλέον τον απόλυτο πρωταγωνιστή της νέας εποχής του παγκόσμιου τένις.

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