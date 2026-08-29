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Ο σύλλογος ιδρύθηκε πρόσφατα από οπαδούς του ΟΦΗ και αγωνίζεται στα τοπικά πρωταθλήματα του Ηρακλείου της Κρήτης.

Ο πρώην διεθνής επιθετικός θα ενισχύσει το ρόστερ της ομάδας, η οποία στοχεύει σε μια πρωταγωνιστική πορεία στη διοργάνωση.

Η διοίκηση των Snakes FC καλωσόρισε τον ποδοσφαιριστή τονίζοντας την αξία της εμπειρίας και της προσωπικότητάς του για τον σύλλογο.

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Οκτώ χρόνια μετά την απόφασή του να αποχωρήσει από την ενεργό δράση, ο Γιώργος Σαμαράς ετοιμάζεται να φορέσει ξανά ποδοσφαιρικά παπούτσια και να επιστρέψει στα γήπεδα, αυτή τη φορά για μια ομάδα που έχει άμεση σύνδεση με τον ΟΦΗ.

Ο άλλοτε διεθνής επιθετικός και παίκτης της Σέλτικ υπέγραψε στους Snakes FC, οι οποίοι αγωνίζονται στα τοπικά πρωταθλήματα του Ηρακλείου Κρήτης. Στα 41 του χρόνια, ο Σαμαράς αποφάσισε να κάνει ένα διαφορετικό ποδοσφαιρικό comeback, μακριά από τα μεγάλα γήπεδα στα οποία αγωνίστηκε επί σειρά ετών.

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Από τον ΟΦΗ στους Snakes FC

Οι Snakes FC δημιουργήθηκαν μόλις πριν από λίγους μήνες από μέλη της Λέσχης SNAKES ΘΥΡΑ 4 1986, μιας ομάδας πιστών οπαδών του ΟΦΗ.

Το εγχείρημα ξεκίνησε με στόχο τη δημιουργία ενός συλλόγου που θα προέρχεται από τα «σπλάχνα» της κρητικής ομάδας και θα εκπροσωπεί το συγκεκριμένο οπαδικό κίνημα στα τοπικά πρωταθλήματα του Ηρακλείου.

Η φετινή σεζόν, ωστόσο, αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς στο ρόστερ της ομάδας προστίθεται ένας ποδοσφαιριστής με τεράστιες παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο.

Ένα comeback με ξεχωριστό συμβολισμό

Ο Γιώργος Σαμαράς έχει αγωνιστεί σε κορυφαίους συλλόγους του εξωτερικού, με τη θητεία του στη Μάντσεστερ Σίτι και την Σέλτικ να ξεχωρίζει, ενώ φόρεσε και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.

Τώρα, στα 41 του, επιστρέφει εκεί όπου όλα ξεκίνησαν για να ζήσει μια εντελώς διαφορετική ποδοσφαιρική εμπειρία. Και οι Snakes FC δεν κρύβουν τις φιλοδοξίες τους: με τον Σαμαρά στο πλευρό τους, η νέα ομάδα της Κρήτης θέλει όχι απλώς να συμμετάσχει, αλλά να πρωταγωνιστήσει στα τοπικά πρωταθλήματα.

Ο άλλοτε άσος της Σέλτικ αφήνει, έστω και για λίγο, στην άκρη τα χρόνια του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και επιστρέφει στη δράση με μια ομάδα που κουβαλά έντονο το στοιχείο του ΟΦΗ και της Κρήτης. Ένα comeback διαφορετικό από τα συνηθισμένα, αλλά με ιδιαίτερο συμβολισμό.

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Αναλυτικά η ανακοίνωση της Snakes FC:

«Η SNAKES FC βρίσκεται στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την μεταγραφή του Γιώργου Σαμαρά στην ομάδα μας, μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες και σημαντικές προσωπικότητες που έχει αναδείξει το κρητικό και ελληνικό ποδόσφαιρο.

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Ο Γιώργος Σαμαράς αποτελεί έναν άνθρωπο με σημαντική ποδοσφαιρική διαδρομή, έχοντας αγωνιστεί σε κορυφαίο επίπεδο,τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, φορώντας τη φανέλα σπουδαίων συλλόγων και έχοντας καταγράψει σημαντικές παρουσίες με την Εθνική Ελλάδας.

Η εμπειρία,η ποιότητα,η προσωπικότητα και οι παραστάσεις του από το υψηλότερο επίπεδο αποτελούν στοιχεία που προσδίδουν ξεχωριστή αξία στην οικογένεια της SNAKES FC.

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