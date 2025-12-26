Ο Λιβάι Γκαρσία βρίσκεται αυτές τις μέρες στην πατρίδα του στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο, όπου προχώρησε σε μια σπουδαία κίνηση. Ο 28χρονος πρώην επιθετικός της ΑΕΚ μοίρασε φαγητό στο σε οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media ο άσος της Σπαρτάκ Μόσχας, πάντα χαμογελαστός πηγαίνει πόρτα πόρτα σε διάφορα σπίτια στην πατρίδα του μοιράζοντας σακούλες γεμάτες τρόφιμα βοηθώντας τους ανθρώπους που περνούν δύσκολες στιγμές. Οι ντόπιοι ενθουσιάστηκαν τόσο από την κίνηση του Λιβάι Γκαρσία, όσο και από την παρουσία του.

