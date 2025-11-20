Ο Ακίλε Πολονάρα με τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ στον περσινό αγώνα του Παναθηναϊκού με την Βίρτους Μπολόνια

Ο Ιταλός μπασκετμπολίστας Ακίλε Πολονάρα βρίσκεται στις κλήσεις της Εθνικής Ιταλίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε μία κίνηση υψηλού συμβολισμού από την ομοσπονδία της χώρας του, που έχει ως στόχο να εμψυχώσει τον 33χρονο αθλητή στην «μάχη» που δίνει με τον καρκίνο.

Τον Οκτώβριο του 2023, ο Ιταλός αθλητής διαγνώστηκε με καρκίνο στους όρχεις και υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση για αφαίρεση του όγκου. Ο 33χρονος γύρισε κανονικά στα παρκέ μετά από περίπου δύο μήνες, με τους φίλους και συμπαίκτες του να δηλώνουν περήφανοι για εκείνον.

World Cup 2027 Qualifiers: i 17 Azzurri del CT Luca Banchi 📋



A una settimana dall’esordio vs 🇮🇸, ecco i convocati per il raduno di Tortona.

Spicca il nome di Achille Polonara che, pur non potendo aggregarsi alla squadra ne sarà il Capitano 💙#Italbasket pic.twitter.com/aJeumT0rdm — Italbasket (@Italbasket) November 20, 2025

Σε δηλώσεις του κατά το παρελθόν, ο Πολονάρα ανέφερε ότι η εμπειρία του με τις χημειοθεραπείες τον έκανε να εκτιμά ακόμα και τα πιο μικρά πράγματα στην ζωή, με τον Ιταλό να καταφέρνει τότε να επιστρέψει ξανά στο υψηλότερο επίπεδο, αγωνιζόμενος στην Euroleague με την Βίρτους Μπολόνια, ενώ φόρεσε και πάλι την φανέλα της Εθνικής του ομάδας, αγωνιζόμενος στα «παράθυρα» του Eurobasket 2025.

Το μήνυμα των Ελλήνων φιλάθλων στον Πολονάρα και το «ευχαριστώ» του 33χρονου

Πριν τον αγώνα της Εθνικής ομάδας με την Ιταλία, για το Eurobasket 2025, κατά την διάρκεια της φάσης των ομίλων που έλαβαν χώρα στην Κύπρο, οι Έλληνες φίλαθλοι έστειλαν ένα υπέροχο μήνυμα στον Πολονάρα, με τον Ιταλό να απαντά μέσω Instagram, γράφοντας «ευχαριστώ» στα ελληνικά.

Επρόκειτο για μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, με του Ιταλούς διεθνείς να πηγαίνουν κοντά, προκειμένου να απαθανατίσουν το στιγμιότυπο, ευχαριστώντας τους Έλληνες φιλάθλους για την στήριξη στον συμπαίκτη τους.

Θέλει να βγει ξανά νικητής

Μερικές εβδομάδες πριν την έναρξη του Eurobasket, ο Πολονάρα διαγνώστηκε με λευχαιμία και η είδηση προκάλεσε «σοκ» σε όλους τους μπασκετικούς φιλάθλους. Στις 25 Σεπτεμβρίου έκανε μεταμόσχευση μυελού των οστών, ωστόσο υπήρξαν επιπλοκές, κάτι που κράτησαν τον Ιταλό μπασκετμπολίστα σε κώμα για 10 μέρες.

Οι γιατροί τόνιζαν ότι οι πιθανότητες επιβίωσης ήταν λίγες. Ο Πολονάρα ξύπνησε και όπως παραδέχτηκε πρόσφατα «μου είπαν ότι είχα 80-90% πιθανότητες να πεθάνω. Αλλά δεν θα με ξεφορτωθείτε τόσο εύκολα».

Ο Ιταλός συνεχίζει κανονικά τις θεραπείες του και θέλει όσο τίποτα να βγει ξανά νικητής στην «μάχη» που δίνει. Στήριγμά του είναι η οικογένειά του, η σύζυγός του Έρικα Μπουφάνο και τα δύο μικρά τους παιδιά.

Πλέον, όλοι περιμένουν τον Πολονάρα να γυρίσει ξανά δυνατός στα παρκέ, ενώ τόσο η Εθνική Ιταλίας, όσο και η ομάδα του, η Σάσσαρι, ανεβάζουν συχνά φωτογραφίες προκειμένου να τον εμψυχώσουν και δηλώνουν ότι είναι δίπλα του σε όλο αυτό.

Η Σάσσαρι πριν από κάθε αγώνα έχει την φανέλα με το νούμερο 33 στα αποδυτήρια και μόνο τότε δηλώνει ότι είναι όλα έτοιμα για την έναρξη της αναμέτρησης.

