Η ΑΕΚ υπέστη ήττα – αποκλεισμό από τον σπουδαίο ΟΦΗ, ο οποίος βρήκε το «πολυπόθητο» γκολ στο 80′ με τον Σαλσέδο, μετά από υποδειγματική αντεπίθεση. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Κρητικοί προκρίνονται στους «4» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά όπου θα αντιμετωπίσουν τον Λεβαδειακό. Με εννιά παίκτες ολοκλήρωσε το παιχνίδι ο ΟΦΗ καθώς αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη ο Λαμπρόπουλος στο φινάλε και ένα λεπτό αργότερα ο Νους με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Το παιχνίδι:

Ο ΟΦΗ ξεκίνησε δυνατά στην αναμέτρηση και πήγε να «σοκάρει» την ΑΕΚ, καθώς μόλις στο 2′ και μετά το λάθος του Πινέδα, ο Σενγκέλια έστρωσε την μπάλα στον Νους, το σουτ του οποίου σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι του Μπρινιόλι. Στην συνέχεια η ΑΕΚ πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και στο 16′ έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Πενράις, ο οποίος έπιασε ένα δυνατό σουτ, μετά το ωραίο γύρισμα του Ρότα από δεξιά, ωστόσο η μπάλα έφυγε ελάχιστα δίπλα από την εστία του Χριστογεώργου.

Στο 43′ η ΑΕΚ έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία, με τον Πενράις να σεντράρει από αριστερά και τον Γιόβιτς να πιάνει την κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι, η οποία κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι του Χριστογεώργου. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν τον ΟΦΗ και στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου απείλησαν εκ νέου με τον Ελίασον, η κεφαλιά του οποίου έφυγε κόρνερ μετά την δύσκολη επέμβαση από τον Χριστογεώργο.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ πρέσαρε ψηλά την άμυνα του ΟΦΗ, ψάχνοντας ένα λάθος που θα μπορούσε να μετατραπεί σε γκολ. Στο 58′ ο Βάργκα μόλις ένα λεπτό μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα των Κρητικών, ωστόσο η προβολή που επιχείρησε απόμακρύνθηκε με το σώμα από τον Χριστογεώργο.

Νέο δοκάρι η ΑΕΚ με Μαρίν

Ο «δικέφαλος» συνέχισε τις προσπάθειες να βρει το πολυπόθητο γκολ και στο 65′ έφτασε αρκετά κοντά, όταν το δυνατό σουτ του Μαρίν έξω από την περιοχή κατέληξε στη συμβολή των δοκαριών του ΟΦΗ, με τους φίλους της ΑΕΚ να ξεσηκώνονται και να εμψυχώνουν την ομάδα, προκειμένου να συνεχίσει την πίεση.

«Σόκαρε» την OPAP ARENA ο ΟΦΗ

Τελικά οι Κρητικοί ήταν αυτοί που βρήκαν το γκολ, σοκάροντας με αυτόν τον τρόπο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Μετά το κλέψιμο της μπάλας και το λάθος του Καλοσκάμη, οι φιλοξενούμενοι βγήκαν ιδανικά στην αντεπίθεση και η μπάλα έφτασε στον Σαλσέδο, ο οποίος με ωραίο τελείωμα κέρδισε τον Μπρινιόλι για το 0-1 (80′).

Στα λίγα λεπτά που απέμεναν για το τέλος της αναμέτρησης, η «Ένωση» πίεσε για το γκολ της ισοφάρισης, ωστόσο οι προσπάθειες των Βάργκα, Καλοσκάμη και Ρέλβας έπεσαν στο «κενό». Ο Λαμπρόπουλος αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή της αναμέτρησης στο 90+8. Ένα λεπτό αργότερα αποβλήθηκε και ο Νους με δεύτερη κίτρινη κάρτα, με τον ΟΦΗ να ολοκληρώνει το παιχνίδι με εννιά παίκτες. Φυσικά ο χρόνος δεν ήταν αρκετός και οι Κρητικοί πέρασαν στους «4» του Κυπέλλου Ελλάδας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ: (Μάρκο Νίκολιτς) Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πένραις, Πινέδα (Ζοάο Μάριο 82′), Μάνταλος (Μαρίν 58′), Ελίασον (Βάργκα 57′), Καλοσκάμης, Κουτέσα (Κοϊτά 58′), Γιόβιτς

ΟΦΗ: (Χρήστος Κόντης) Χριστογεώργος, Κωστούλας (Πούγγουρας 88′), Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Γκονζάλες (Μαρινάκης 90+4), Καραχάλιος, Ανδρούτσος (Χριστόπουλος 90+5), Αποστολάκης, Σεγκέλια (Ισεκα 60′), Νους, Σαλσέδο (Θεοδοσουλάκης 90+4)

