Σε ένα παιχνίδι «θρίλερ», ο Ολυμπιακός (7-4) επέστρεψε από το -11 στο παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο (6-5) στην 11η αγωνιστική της Euroleague, έχοντας τους «συγκλονιστικούς» Πίτερς (27π.) και Ντόρσεϊ (25π.) σε μεγάλο βράδυ, ωστόσο δεν κατάφερε να αποφύγει το κάζο. Ο Βεζένκοφ αστόχησε στο κρίσιμο τρίποντο για ισοφάριση στο φινάλε και οι γηπεδούχοι με πρωταγωνιστές τους Έλις και Μπρουκς κέρδισαν στο «νήμα» με 88-87.

Πριν την έναρξη της αναμέτρησης, σε μία συγκινητική στιγμή, οι παίκτες του Ολυμπιακού βγήκαν για προθέρμανση φορώντας μπλουζάκια αφιερωμένα στον συμπαίκτη τους, τον Κίναν Έβανς, που τραυματίστηκε σοβαρά στον αγώνα με την Ζαλγκίρις και χάνει το υπόλοιπο της σεζόν. Στα μπλουζάκια έγραφαν «Ποτέ μη χάνεις την ελπίδα, μείνε δυνατός» για τον Έβανς, ο οποίος καλείται και πάλι να περάσει έναν «γολγοθά» προκειμένου να επιστρέψει στα παρκέ.

Advertisement

Advertisement

Αναλυτικά ο αγώνας:

Στα του παιχνιδιού, τα πολλά λάθη στην κυκλοφορία της μπάλας και οι κακές άμυνες του Ολυμπιακού έδωσαν εύκολους πόντους στην Αρμάνι, η οποία απέκτησε από νωρίς το προβάδισμα. Οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν μία μικρή αντίδραση με σερί 9-0, με κύριους εκφραστές τους Φουρνιέ (2/2 τρίποντα) και Βεζένκοφ (6π.), πέρασαν μπροστά για πρώτη φορά (14-16, 6′), ωστόσο η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, με την Αρμάνι να κλείνει ένα εξαιρετικό επιθετικά πρώτο δεκάλεπτο στο 27-21.

Έπαιξε με μυαλό και επέστρεψε

Μέχρι τα μέσα της δεύτερης περιόδου, η ασφυκτική άμυνα της Αρμάνι «χάλασε» το μυαλό των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα. Ο Ολυμπιακός δυσκολυόταν αρκετά στην επίθεση να βρει σωστές λύσεις, ενώ αμυντικά τον «πλήγωσε» ο άλλοτε «ερυθρόλευκος» Ντάνστον (10π.) ο οποίος συνέβαλε στο +11 της ομάδας του (42-31, 17′).

Στην συνέχεια όμως, οι Πειραιώτες βρήκαν πολύτιμες λύσεις στην επίθεση και επέστρεψαν στον αγώνα. Σε εκείνο το σημείο του παιχνιδιού ο Γουόρντ είχε 2/3 δίποντα, 2/2 βολές, ενώ ο Πίτερς (10π.) ευστόχησε δύο συνεχόμενες φορές από την περιφέρεια, ρίχνοντας την διαφορά στον πόντο (44-43, 19′).

«Εγκλωβίστηκε» στο τρίτο δεκάλεπτο

Στο τρίτο δεκάλεπτο η Αρμάνι μπήκε ξανά πιο δυνατά, ο Ολυμπιακός «εγκλωβίστηκε» από την πιεστική της άμυνα και ο Βεζένκοφ ήταν άστοχος από κοντά. Οι γηπεδούχοι επιδίωξαν να τρέξουν στο γήπεδο, σκόραραν κυριολεκτικά από παντού και απέκτησαν και πάλι διψήφια διαφορά μετά το τρίποντο του Μπολμάρο (58-47, 25′).

Advertisement

Στην τελευταία περίοδο, ο Ολυμπιακός δυνάμωσε στην άμυνα και κέρδισε κρίσιμες μονομαχίες. Στην επίθεση, ο σταθερός Πίτερς (20π.) τον κρατούσε μέσα στο ματς, ενώ οι Γουόρντ και Ντόρσεϊ (17π.) με συνεχόμενα καλάθια έριξαν την διαφορά στους τρεις (75-72, 36′). Στην συνέχεια όμως, η Αρμάνι με 5 διαδοχικούς πόντους από Έλις και Μπολμάρο αύξησε σημαντικά την διαφορά (83-74).

«Θρίλερ» το παιχνίδι στο φινάλε

Ο Ολυμπιακός όμως δεν το έβαλε κάτω και 1,5 λεπτό πριν από το φινάλε οι Πίτερς και Ντόρσεϊ ευστόχησαν σε διαδοχικά τρίποντα, με αποτέλεσμα οι «ερυθρόλευκοι» να μειώσουν στους τρεις (83-80). Το παιχνίδι έγινε ντέρμπι και στα 47 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, ο Πίτερς μάζεψε το επιθετικό ριμπάουντ και σκόραρε κάτω από το καλάθι. Στην συνέχεια, Μπολμάρο και Έλις συνεργάστηκαν για την Αρμάνι, κάνοντας το 86-82.

Στα 26 δευτερόλεπτα ο Πίτερς δέχτηκε την πάσα του Γουόκαπ, πόσταρε όμορφα και σκόραρε, μειώνοντας την διαφορά στο καλάθι. Ο Γκούντουριτς πήγε στις βολές μετά το φάουλ που του έγινε, αστόχησε στην πρώτη, έβαλε την δεύτερη (87-84) και ο Ολυμπιακός είχε 14 δευτερόλεπτα να επιτεθεί. Ο Βεζένκοφ επιχείρησε ένα γρήγορο τρίποντο αλλά αστόχησε, με τον Τονούτ να πηγαίνει στις βολές και την Αρμάνι να φτάνει στη νίκη στο φινάλε με 88-87.

Advertisement

Τα δεκάλεπτα: 27-21, 47-43, 67-56, 88-87

Αρμάνι Μιλάνο: (Τζουζέπε Ποέτα) Μενιόν 6, Έλις 16, Μπούκερ 13, Τονούτ 6, Μπολμάρο 9, Μπρουκς 15, Ρίτσι 5, Γκούντουριτς 8, Ντάνστον 10

Ολυμπιακός: (Γιώργος Μπαρτζώκας) Γουόκαπ 2, Γουόρντ 8, Λι, Βεζένκοφ 6, Ντόρσει 25, Πίτερς 27, Μιλουτίνοφ 9, Χολ, Μακίσικ, Φουρνιέ 10

Advertisement