Ο Ολυμπιακός (11-7) έφτασε σε μία μεγάλη νίκη στην Telekom Center κόντρα στον Παναθηναϊκό (12-7) για την 19η αγωνιστική της Euroleague, την τρίτη διαδοχική στην διοργάνωση, που τον επαναφέρει στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας. Κορυφαίοι για τους νικητές οι Βεζένκοφ (24π.) και Ντόρσει (21π.), ενώ θετική ήταν και η παρουσία του Μιλουτίνοφ στην ρακέτα (10 πόντοι, 9 ριμπάουντ).

Από την άλλη μεριά, ο Παναθηναϊκός έδειξε να αιφνιδιάζεται με το «καλημέρα», ωστόσο επέστρεψε από το -17 και πήρε και το προβάδισμα στην τρίτη περίοδο. Παρόλα αυτά, ο σπουδαίος αστέρας του Παναθηναϊκού, ο Κέντρικ Ναν (32π.) χρειαζόταν περισσότερη βοήθεια από τους υπόλοιπους, καθώς ήταν ο μόνος παίκτης των «πρασίνων» που δημιουργούσε μόνιμο πρόβλημα στους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Το παιχνίδι:

Ο Ολυμπιακός έκανε ένα εκπληκτικό ξεκίνημα στην αναμέτρηση, αιφνιδιάζοντας τους «πράσινους». Πιο συγκεκριμένα, ο Παπανικολάου (5π.) έδωσε το «σύνθημα» και οι Ντόρσει (10 π.), Βεζένκοφ ακολούθησαν, «πυροβολώντας» συνεχώς από την περιφέρεια. Με αυτόν τον τρόπο, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν το απόλυτο (4/4 τρίποντα) και απέκτησαν από νωρίς διψήφια διαφορά (5-22, 6′). Από την άλλη μεριά, ο Παναθηναϊκός «πλήρωσε» την πρωτοφανή αστοχία των Καλαϊτζάκη, Ναν και Όσμαν (0/6 τρίποντα) και το πρώτο δεκάλεπτο έληξε 13-28 για τους Πειραιώτες.

«Καυτός» Ναν, επέστρεψε από το -17 ο Παναθηναϊκός

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε για τα καλά στο παιχνίδι, κάνοντας 9-0 σερί, ενώ ο «καυτός» Ναν (14π.) ήταν μόνιμη απειλή για την άμυνα των «ερυθρόλευκων», βάζοντας «φωτιά» στην Telekom Center, μετά το εντυπωσιακό φόλοου κάρφωμα που δοκίμασε πάνω από τον Χολ.

Ο Αμερικανός βρήκε λύσεις τόσο από το τρίποντο (είχε 2/2 στο συγκεκριμένο σημείο της αναμέτρησης), όσο και από κοντά, προκαλώντας συνεχώς προβλήματα στους παίκτες που κλήθηκαν να τον αντιμετωπίσουν, με το «τριφύλλι» να κατεβάζει άμεσα την διαφορά σε μονοψήφιο νούμερο (29-34, 15′).

Ο Ολυμπιακός βρήκε προσωρινά λύσεις από μακριά, με νέα τρίποντα από τους Ντιλικίνα και Βεζένκοφ, ωστόσο ο Ρογκαβόπουλος ήταν σχεδόν αλάνθαστος στο σκοράρισμα (2/3 δίποντα, 2/2 τρίποντα), βρήκε ρυθμό και ο Παναθηναϊκός όχι μόνο μείωσε την διαφορά, αλλά ισοφάρισε λίγο πριν το ημίχρονο (43-43). Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού κράτησαν τον Φουρνιέ στο μηδέν, με τον Γάλλο σταρ να είναι αρκετά άστοχος (0/1 δίποντο, 0/4 τρίποντα).

Στην τρίτη περίοδο, οι δύο ομάδες εμφανίστηκαν περισσότερο προσεκτικές στις επιλογές τους. Ο Παναθηναϊκός απέκτησε το προβάδισμα μετά το έξυπνο κερδισμένο φάουλ από τον Όσμαν (9π.) και τις τρεις βολές του Τούρκου φόργουορντ (53-50). Ωστόσο, ο Ολυμπιακός έγινε πιο επιθετικός στην συνέχεια, μάζεψε αρκετά επιθετικά ριμπάουντ, ανανεώνοντας κατοχές και μετά το εντυπωσιακό κάρφωμα του Βεζένκοφ και το τρίποντο του Ντόρσει (3/7 τρίποντα), έκανε το +4 (53-57, 28′).

Άντεξε ο Ολυμπιακός, μεγάλο σουτ ο Ντόρσει

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός μπήκε καλύτερα και διατήρησε το προβάδισμα μετά τα καλάθια των Βεζένκοφ (19π.), Χολ και Ντόρσει. Παρόλα αυτά, οι «πράσινοι» επέστρεψαν εκ νέου, με τον Εργκίν Αταμάν να βλέπει τον Σλούκα να σκοράρει για πρώτη φορά στο παιχνίδι και τον Φαρίντ να καρφώνει εντυπωσιακά στην συνέχεια (68-70, 34′).

Ο Ναν (27π.) συνέχισε να είναι ο πιο επικίνδυνος παίκτης του Παναθηναϊκού και ήταν ίσως ο μοναδικός που κράτησε την ομάδα μέσα στο παιχνίδι, στο διάστημα που ο Ολυμπιακός επιχείρησε να διευρύνει το προβάδισμα. Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν να ασκούν πίεση στην άμυνα του Παναθηναϊκού, με τους Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ να σκοράρουν διαδοχικά για το +9 των Πειραιωτών (74-83, 38′).

Στην συνέχεια ο Παναθηναϊκός μείωσε, αλλά ο Ολυμπιακός κέρδισε δύο συνεχόμενα φάουλ από τον Σλούκα (5 φάουλ), ο οποίος αποβλήθηκε. Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε μεγάλο ντέρμπι στο φινάλε και ο Ναν με τρεις βολές κατέβασε ακόμα περισσότερο την διαφορά (82-84, 39′). Ο Ντόρσει με ένα δύσκολο σουτ στην εκπνοή του χρόνου έδωσε «ανάσα» στην επίθεση των Πειραιωτών (82-86) στα 50 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη.

Ο Φουρνιέ έβγαλε την άμυνα στον Σορτς στα 34 δευτερόλεπτα, με την φάση να εξετάζεται στο instant replay από τους διαιτητές και την κατοχή της μπάλας να περνάει τελικά στα χέρια των παικτών του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός έκλεψε την μπάλα, ο Όσμαν αστόχησε σε ελεύθερο σουτ από την περιφέρεια και ο Γουόκαπ μετά από κερδισμένο φάουλ, πήγε στις βολές κάνοντας το 82-87 στα 15 δευτερόλεπτα. Ο χρόνος αποδείχθηκε λίγος, ο Ναν αστόχησε σε δύο ακόμα τρίποντα και με αυτόν τον τρόπο, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε σε μία σπουδαία νίκη, την τρίτη συνεχόμενη στην Euroleague.

Παράπονα για την διαιτησία ο Αταμάν

Μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, εξέφρασε μέσω δηλώσεων παράπονα για την διαιτησία, τονίζοντας ότι εάν συνεχίσουν με αυτόν τον τρόπο οι διαιτητές, είναι δεδομένο ότι θα σφυρίξουν στον τελικό της διοργάνωσης.

Ο Τούρκος προπονητής δεν παρέλειψε να δώσει συγχαρητήρια στον Σάσα Βεζένκοφ για την εμφάνισή του στον αγώνα, αναφέρθηκε στον εξαιρετικό Ναν, ο οποίος χρειαζόταν βοήθεια και από τους υπόλοιπους και υποστήριξε ότι η Euroleague θα τον τιμωρήσει μετά από τις δηλώσεις περί διαιτησίας, αλλά θεώρησε χρέος του να αναφερθεί στον συγκεκριμένο παράγοντα.

Τα δεκάλεπτα: 13-28, 43-43, 61-61, 82-87

Παναθηναϊκός: (Εργκίν Αταμάν) Σορτς 2, Καλαϊτζάκης, Όσμαν 13, Σλούκας 5, Ρογκαβόπουλος 10, Γκραντ 7, Ναν 32, Φαρίντ 9, Ερναγκόμεζ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν 4

Ολυμπιακός: (Γιώργος Μπαρτζώκας) Γουόκαπ 3, Ντιλικίνα 3, Λαρεντζάκης, Μόρις 8, Βεζένκοφ 24, Παπανικολάου 8, Ντόρσει 21, Πίτερς, Μιλουτίνοφ 10, Χολ 8, Φουρνιέ 2