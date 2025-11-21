Ο Ολυμπιακός (8-4) επικράτησε δυσκολότερα απ’ ότι δείχνει το τελικό σκορ της Παρί (5-7) με 98-86 για την 12η αγωνιστική της Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» πιέστηκαν για σχεδόν 35 λεπτά από τους Γάλλους, ωστόσο την κρίσιμη στιγμή βγήκε μπροστά τόσο ο Γουόκαπ, ο οποίος με ένα τρίποντο στα μέσα της τέταρτης περιόδου «έλυσε» τα χέρια των συμπαικτών του, όσο και ο Φουρνιέ, ο οποίος ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού με 18 πόντους (2/3 δίποντα 4/9 τρίποντα, 2/4 βολές).

Το παιχνίδι:

Advertisement

Advertisement

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, οι παίκτες των δύο ομάδων έδωσαν σκληρές «μάχες» στην ρακέτα. Τόσο ο Ολυμπιακός όσο και η Παρί έδειχναν νευρικότητα στις επιλογές τους, με αποτέλεσμα το σκορ να μείνει χαμηλά. Οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν μερικές λύσεις στο πρόσωπο του Ντόρσει (8π.), ενώ ο Φουρνιέ σκόραρε από την περιφέρεια δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του (14-13, 7′). Η Παρί είχε όμως σε τεράστια μέρα τον Ρόμπινσον ο οποίος ξεκίνησε τον αγώνα με 15 πόντους (5/6 τρίποντα), με τον Ολυμπιακό να μην βρίσκει λύση στο μαρκάρισμά του (16-24, 8′).

Επέστρεψε γρήγορα με Πίτερς και Γουόρντ ο Ολυμπιακός

Η είσοδος του Πίτερς στο δεύτερο δεκάλεπτο βοήθησε τον Ολυμπιακό σε άμυνα και επίθεση. Ο Αμερικανός εμφανίστηκε συγκεντρωμένος, έβγαλε άμυνες και οι συνεργασίες του με τον Γουόρντ (12π.) οδήγησαν σε πέντε συνεχόμενους εύκολους πόντους για τους Πειραιώτες, που μείωσαν στον πόντο (30-31, 12′). Ο Ολυμπιακός συνέχισε να είναι σκληρός στην άμυνα, έτρεξε στο ανοιχτό γήπεδο και με ωραίο μπάσκετ έκανε το +6 μετά το κάρφωμα του Χολ και τις βολές του Γουόρντ (45-39, 16′).

Στην τρίτη περίοδο, ο Ολυμπιακός έφτασε να προηγείται με 11 πόντους μετά το καλάθι του Ντόρσει, ωστόσο η Παρί προσπάθησε να αντιδράσει και τα κατάφερε. Ο Ρόμπινσον (30π.) συνέχισε να είναι η μεγαλύτερη απειλή για την άμυνα των Πειραιωτών, ενώ δύο σερί τρίποντα από τους Ουατάρα και Μόργκαν έριξαν περισσότερο την διαφορά (65-59, 26′).

Στο τέταρτο δεκάλεπτο η Παρί μείωσε στο καλάθι με τον Ρόμπινσον (75-73). Ο Ολυμπιακός απάντησε με τους Χολ και Ντόρσει, ωστόσο το παιχνίδι είχε γίνει ντέρμπι. Ο Έλληνας διεθνής κέρδισε το 5ο φάουλ το Ρόντεν ο οποίος πήρε τον δρόμο για τον πάγκο, ενώ στην συνέχεια ήταν η ώρα των Γουόκαπ και Φουρνιέ (18π).

Η διαφορά πήρε γρήγορα διαστάσεις για τον Ολυμπιακό, με τον Γάλλο φόργουορντ (4/9 τρίποντα) να ευστοχεί σε διαδοχικά καλάθια, κάνοντας το +13 (91-78, 36′). Ο Ολυμπιακός δεν έχασε το προβάδισμα στην συνέχεια, είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης και επικράτησε με 98-86, φτάνοντας στην 8η νίκη του στην Euroleague.

Advertisement

Τα δεκάλεπτα: 21-29, 58-49, 75-69, 98-86

Ολυμπιακός: (Γιώργος Μπαρτζώκας) Γουόκαπ 7, Ντιλικίνα 6, Γουόρντ 12, Βεζένκοφ 13, Παπανικολάου 6, Ντόρσει 12, Πίτερς 9, Μιλουτίνοφ 7, Χολ 8, Φουρνιέ 18

Παρί: (Φρανσέσκο Ταμπελίνι) Ρόμπινσον 35, Ερέρα, Ρόντεν 4, Αγιαγί, Ντοκοσι 2, Φαγέ 9, Μόργκαν 13, Μπακό 4, Εμπαγέ 3, Ουατάρα 13, Χομς, Γουίλις 3

Advertisement