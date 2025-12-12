Ο Ολυμπιακός (8-6) δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης να βάλει στοπ στον «ασταμάτητο» Κλάιμπερν (28π.) και την Μπαρτσελόνα (10-5), η οποία αποδείχθηκε ανώτερη στο μεγαλύτερο κομμάτι της αναμέτρησης και έφτασε σε μία δίκαιη νίκη με 98-85 για την 15η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν άστοχοι στο παιχνίδι, σε αντίθεση με την Μπαρτσελόνα που τελείωσε τον αγώνα με 50% στα τρίποντα και έκαναν αρκετά λάθη στην κυκλοφορία της μπάλας, «πληρώνοντας» ένα καταστροφικό τρίτο δεκάλεπτο.

Το παιχνίδι:

Ο Ολυμπιακός δεν μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και το «πλήρωσε» στο ξεκίνημα καθώς ο Κλάιμπερν (2/2 τρίποντα) έδωσε από νωρίς προβάδισμα στην Μπαρτσελόνα (14-8). Από την άλλη μεριά, ο Μιλουτίνοφ (8π.) ήταν εκείνος που οδήγησε τους «ερυθρόλευκους» στην επίθεση, ενώ στην συνέχεια μπήκαν στην εξίσωση και οι υπόλοιποι. Ειδικότερα, μετά από ωραία κυκλοφορία της μπάλας, Φουρνιέ (8π.) και Βεζένκοφ (5π.) ευστόχησαν στα ελεύθερα σουτ που βρήκαν και ισοφάρισαν (21-21, 9′).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα μπήκαν περισσότερο συγκεντρωμένοι στο παρκέ. Ο Ολυμπιακός διατήρησε προσωρινά το προβάδισμα (29-33) με τους Χολ (2/3 δίποντα) και Ντόρσει (7π.), ωστόσο η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Τα πολλά λάθη στην κυκλοφορία της μπάλας έκαναν έξαλλο τον Γιώργο Μπαρτζώκα και είχαν ως αποτέλεσμα εύκολους αιφνιδιασμούς για την Μπαρτσελόνα (42-37, 19′), η οποία είχε σε μεγάλο βράδυ τον Κλάιμπερν (16π.)

Ασταμάτητος Κλάιμπερν, μπλακ άουτ ο Ολυμπιακός στο τρίτο δεκάλεπτο

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν και στην τρίτη περίοδο να είναι εξαιρετικοί από την περιφέρεια. Πάντερ (3/3 τρίποντα) και Κλάιμπερν (22π.) έμοιαζαν ασταμάτητοι και ήταν οι πιο σημαντικές απειλές για την άμυνα του Ολυμπιακού. Την ίδια στιγμή, οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν την μία λάθος επιλογή μετά την άλλη στην επίθεση, οι παίκτες της Μπαρτσελόνα έκλεβαν την μπάλα μέσα από τα χέρια των αντιπάλων τους και η διαφορά εκτοξεύτηκε γρήγορα στο +18 (67-49, 26′).

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός προσπάθησε να παίξει γρήγορα, προκειμένου να ρίξει την διαφορά και τα κατάφερε προσωρινά, μετά το καλάθι του Βεζένκοφ (15π.) στον αιφνιδιασμό (77-64, 33′). Παρόλα αυτά, οι Πειραιώτες δεν μπόρεσαν να μειώσουν περισσότερο. Αντίθετα, Κλάιμπερν και Πάντερ έμοιαζαν αλάνθαστοι στην επίθεση, διατηρώντας την διαφορά σε υψηλά επίπεδα, με την Μπαρτσελόνα να φτάνει σε μία δίκαιη επικράτηση.

Τα δεκάλεπτα: 21-22, 42-39, 72-56, 98-85

Μπαρτσελόνα: (Τσάβι Πασκουάλ) Πάντερ 24, Μάρκος, Κέιλ 2, Νόρις, Βέσελι 12, Μπριθουέλα 5, Σατοράνσκι 7, Ερναγκόμεζ 3, Κλάιμπερν 28, Σεγκέλια 14, Πάρα 3

Ολυμπιακός: (Γιώργος Μπαρτζώκας) Γουόκαπ 2, Ντιλικίνα 4, Λαρεντζάκης, Λι, Βεζένκοφ 22, Παπανικολάου, Ντόρσει 19, Πίτερς 6, Μιλουτίνοφ 10, Χολ 11, Φουρνιέ 11