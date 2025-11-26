Ο Ολυμπιακός (8-5) αν και είχε σε μεγάλο βράδυ τους Ντόρσει (16π.) και Βεζένκοφ (29π.) έχασε την διαφορά 12 πόντων που είχε χτίσει στο τρίτο δεκάλεπτο, έκανε εύκολα λάθη στην επίθεση και έχασε δίκαια 91-80 από τον Ερυθρό Αστέρα (9-4) στο Βελιγράδι για την 13η αγωνιστική της Euroleague.

Αρχικά, οι φίλαθλοι του Ερυθρού Αστέρα επιφύλασσαν μία «καυτή» ατμόσφαιρα στους παίκτες του Ολυμπιακού. Με το τζάμπολ της αναμέτρησης, οι Σέρβοι κρατούσαν στα χέρια χιλιάδες πλακάτ με τα σήματα των δύο συλλόγων. Οι εικόνες έκαναν τον γύρο του διαδικτύου και οι παίκτες του Ολυμπιακού έδειχναν να απολαμβάνουν αυτό που έβλεπαν.

Advertisement

Advertisement

Το παιχνίδι:

Τα πολλά λάθη στην κυκλοφορία της μπάλας αλλά και στην τελική πάσα, στοίχισαν στους Πειραιώτες στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός δεν μπήκε καθόλου συγκεντρωμένος στην Belgrade Arena, γεγονός που εκμεταλλεύτηκαν οι παίκτες του Ερυθρού Αστέρα, παίρνοντας από νωρίς το προβάδισμα (12-5, 4′). Ο Ολυμπιακός μπορεί να μείωσε χάρη στο δεύτερο τρίποντο του Φουρνιέ (6π.) στον αγώνα (16-15), ωστόσο ο Ερυθρός Αστέρας βρήκε απάντηση με 5 γρήγορους πόντους του Οτζελέγιε (21-15, 9′).

Απάντηση με Ντόρσει, Βεζένκοφ ο Ολυμπιακός

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός μπήκε περισσότερο συγκεντρωμένος και προηγήθηκε μετά από το καλάθι του Φουρνιέ (11π.) από κοντά (24-27). Οι γηπεδούχοι βρήκαν αντίδραση στα πρόσωπα των Μοντεγιούνας και Νουόρα (10π.), με τον Αμερικανό να είναι μόνιμη «πληγή» για την άμυνα των Πειραωτών. Στην συνέχεια όμως, οι Ντόρσει και Βεζένκοφ (9πόντοι, 7 ριμπάουντ) πήραν περισσότερες πρωτοβουλίες και ο Ολυμπιακός βρήκε τις λύσεις που έψαχνε, με αποτέλεσμα να είναι μπροστά στο ημίχρονο.

Ο Ολυμπιακός στο τρίτο δεκάλεπτο το έπιασε από εκεί που το άφησε στο ημίχρονο. Οι Ντόρσει και Βεζένκοφ συνέχισαν να εκτελούν πίσω από τα 6.75, με τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να διευρύνουν την διαφορά στους οκτώ πόντους (44-52, 23′).

Ο Νουόρα (19π.) συνέχισε να είναι η κύρια «απειλή» για την άμυνα του Ολυμπιακού, αλλά ο Βεζένκοφ (21π.) ήταν ασταμάτητος από την περιφέρεια και ο Ολυμπιακός αύξησε την διαφορά (48-60, 26′). Ο Νουόρα βρήκε στα επόμενα λεπτά συμπαραστάτη τον Οτζελέγε, με τον Ερυθρό Αστέρα να μειώνει στους τέσσερις (59-63, 29′).

Advertisement

Μπροστά ο Ερυθρός Αστέρας, έξαλλος ο Μπαρτζώκας

Στις αρχές της τέταρτης περιόδου, ο Ερυθρός Αστέρας πέτυχε δύο σερί τρίποντα με τους Μπάτλερ και Γκράχαμ, κάτι που έκανε έξαλλο τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος κάλεσε άμεσα τάιμ άουτ (67-67, 31′). Το παιχνίδι έγινε ντέρμπι στα τελευταία λεπτά, με τους γηπεδούχους να κάνουν το +7, αλλά τον Ολυμπιακό να επιστρέφει γρήγορα μετά από τα νέα τρίποντα των Βεζένκοφ (4/6 τρίποντα) και Ντόρσει (72-71, 35′).

Στο τέλος όμως ο Ερυθρός Αστέρας είδε τον Μάκινταϊρ να βρίσκεται σε μεγάλο βράδυ. Ο Αμερικανός πέτυχε κρίσιμα καλάθια από μέση απόσταση και έδωσε στην ομάδα του σημαντικό προβάδισμα εννιά πόντων (86-77, 38′). Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να επιστρέψει στα λίγα λεπτά που έμεναν. Οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν εύκολα την διαφορά των 12 πόντων που είχαν χτίσει στο τρίτο δεκάλεπτο και ο Ερυθρός Αστέρας κέρδισε δίκαια.

Τα δεκάλεπτα: 21-15, 37-38, 59-65, 91-80

Advertisement

Ερυθρός Αστέρας: (Σάσα Ομπράντοβιτς) Μάκινταιρ 10, Πλάβσιτς, Γκράχαμ 9, Μπάτλερ 5, Κάλινιτς 8, Ντόμπριτς 2, Μοντεγιούντας 8, Νουόρα 23, Οτζελέγε 15, Μονέκε 11

Ολυμπιακός: (Γιώργος Μπαρτζώκας) Γουόκαπ 2, Γουόρντ 2, Λι 4, Βεζένκοφ 29, Παπανικολάου 3, Ντόρσει 16, Πίτερς 2, Μιλουτίνοφ 7, Χολ 2, Φουρνιέ 13

Advertisement