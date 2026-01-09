Ο Ολυμπιακός (12-8) επέστρεψε στις νίκες μετά το παιχνίδι της Κωνσταντινούπολης με την Φενερμπαχτσέ και επικράτησε της Μπάγερν (7-14) για την 21η αγωνιστική της Euroleague. Για τους «ερυθρόλευκους» ο Βεζένκοφ (25π.) αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ, ενώ ο «πύργος» Μιλουτίνοφ (14 πόντοι, 8 ριμπάουντ» ήταν κυρίαρχος στις ρακέτες.

Στα αρνητικά του παιχνιδιού ο τραυματισμός του Μόντε Μόρις λίγα λεπτά πριν από το φινάλε, με τον Αμερικανό γκαρντ του Ολυμπιακού να πέφτει στο παρκέ πιάνοντας τον αστράγαλο και να πηγαίνει στα αποδυτήρια με την βοήθεια των συμπαικτών του.

Το παιχνίδι:

Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε αρκετά στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, με τον Μακόρμακ (4/5 δίποντα) να κάνει την διαφορά για την Μπάγερν, η οποία έκανε το +4 μετά το τρίποντο του Μάικ σε δευτερεύοντα αιφνιδιασμό (8-12, 6′). Στην συνέχεια ο Γιώργος Μπαρτζώκας έριξε στο ματς τους Φουρνιέ και Πίτερς, ωστόσο ο ρυθμός δεν άλλαξε και το πρώτο δεκάλεπτο έληξε με την Μπάγερν μπροστά στο σκορ (21-23).

Το δεκάλεπτο του Γουόρντ

Στην δεύτερη περίοδο, οι Τζέσαπ και Γκιφάι έδωσαν λύσεις από την περιφέρεια για την Μπάγερν, η οποία διεύρυνε την διαφορά της στους οκτώ πόντους (28-36). Ο Ολυμπιακός έπαιξε με περισσότερη συγκέντρωση στην άμυνα, με τον Γουορντ (10 πόντοι, 3 κλεψίματα) να κλέβει την παράσταση, καθώς το κάρφωμα που επιχείρησε στον αιφνιδιασμό έβαλε «φωτιά» στο ΣΕΦ (37-38). Ο Αμερικανός με νέο κάρφωμα έδωσε το προβάδισμα στους Πειραιώτες, κάτι που οδήγησε τον Σβέτισλαβ Πέσιτς να καλέσει άμεσα σε τάιμ άουτ (42-40, 17′).

«Πύργος» ο Μιλουτίνοφ, αποθεώθηκε στο ΣΕΦ

Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Γ. Μπαρτζώκας επανέφερε στο παιχνίδι την βασική του πεντάδα και ο Παπανικολάου (8π.) με πέντε γρήγορους πόντους διεύρυνε την διαφορά για τους «ερυθρόλευκους», που έφτασε ακόμα και στο +10 (59-49) μετά το τρίποντο του Βεζένκοφ (17π.).

Ο Ολυμπιακός διατήρησε το προβάδισμα που απέκτησε νωρίτερα και για να γίνει αυτό, σημαντικό ρόλο έπαιξε ο Μιλουτίνοφ (14 πόντοι, 6 ριμπάουντ), με τον Σέρβο σέντερ να είναι κυρίαρχος κάτω από το καλάθι και να αποθεώνεται από τον κόσμο στο ΣΕΦ. Ο Φουρνιέ με ένα εντυπωσιακό buzzer beater τρίποντο από την γωνία έκανε το +12 στο τέλος της περιόδου (73-61).

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, η Μπάγερν μπήκε δυνατά, προσπάθησε να ρίξει την διαφορά και τα κατάφερε (76-69) μετά το δύσκολο τρίποντο του Όμπστ (17π.). Ο Ολυμπιακός απάντησε άμεσα με νέο τρίποντο από τον Ντόρσει, με την Μπάγερν να μην τα παρατά και να μειώνει εκ νέου από μακριά (85-78) με τον Όμπστ (3/7 τρίποντα). Παρόλα αυτά, ο χρόνος που απέμενε δεν ήταν αρκετός. Ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε σωστά τα επόμενα λεπτά, δεν απειλήθηκε ξανά από τους Γερμανούς και επέστρεψε στις νίκες μετά την εκτός έδρας ήττα από την Φενερμπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη.

Τα δεκάλεπτα: 21-23, 49-47, 73-61, 95-80

Ολυμπιακός: (Γιώργος Μπαρτζώκας) Γουόκαπ 2, Γουόρντ 10, Μόρις 1, Βεζένκοφ 25, Παπανικολάου 10, Ντόρσει 10, Πίτερς 4, Μιλουτίνοφ 14, Χολ 9, Φουρνιέ 10

Μπάγερν: (Σβέτισλαβ Πέσιτς) Ντιμιτρίγεβιτς 6, Ντα Σίλβα, Ράταν Μέις 7, Γκιφάι 5, Βόιγκτμαν 3, Τζέσαπ 10, Όμπστ 21, Μάικ 13, Γκέιμπριελ 2, Μακόρμακ 13

