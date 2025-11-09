Ο Ολυμπιακός κατάφερε να εξασφαλίσει μια σημαντική νίκη με 3-1 επί της Κηφισιάς στο γήπεδο της Νεάπολης, ανεβαίνοντας προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League, περιμένοντας το αποτέλεσμα του ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ. Οι “ερυθρόλευκοι” εμφανίστηκαν σοβαροί και πειστικοί απέναντι σε μια ομάδα που είχε δείξει αρκετά καλά στοιχεία μέχρι τώρα.

Η Κηφισιά δημιούργησε την πρώτη αξιόλογη φάση του αγώνα, με τον Λαρουσί να αστοχεί μέσα από την περιοχή μετά από σέντρα του Πόμπο. Ο Ολυμπιακός ανέβασε σταδιακά ρυθμό, απειλώντας με φάουλ του Τσικίνιο στο 16΄ και ακυρωθέν γκολ του Μουζακίτη στο 19΄, καθώς η μπάλα είχε βγει άουτ στην προσπάθεια του Ποντένσε να την επαναφέρει. Στο 25΄, η κεφαλιά του Ελ Κααμπί σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι μετά από εξαιρετική σέντρα του Νασιμέντο, ενώ ο Σεμπάστιαν Λέτο αντίκρισε κίτρινη κάρτα στο 32΄ και θα απουσιάσει από το επόμενο παιχνίδι της Κηφισιάς με τον ΠΑΟΚ.

Advertisement

Advertisement

Το γκολ ήρθε τελικά στο 37ο λεπτό με δυνατό και όμορφο πλασέ του Νασιμέντο, μετά από οργανωμένη ανάπτυξη των φιλοξενούμενων. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο Ζέλσον αστόχησε σε τετ-α-τετ, ενώ ο Ολυμπιακός είχε νέο ακυρωθέν γκολ λόγω επιθετικού φάουλ του Ρέτσου στον Σόουζα.

Στην επανάληψη, η Κηφισιά ισοφάρισε νωρίς με τον Παντελίδη, ωστόσο ο Ολυμπιακός απάντησε γρήγορα, με τον Ελ Κααμπί να σκοράρει από την άσπρη βούλα στο 57΄. Ο Ροντινέι είχε δοκάρι στο 60΄ και στο 62΄ η Κηφισιά έμεινε με δέκα παίκτες λόγω δεύτερης κίτρινης του Μαϊντάνα. Στο 70΄, ο Ολυμπιακός κέρδισε νέο πέναλτι, εκτελεσμένο ξανά από τον Ελ Κααμπί για το 1-3, καθορίζοντας ουσιαστικά το αποτέλεσμα. Στο τέλος, ακυρώθηκαν άλλα δύο γκολ των φιλοξενούμενων και ο Ραμίρες πραγματοποίησε εντυπωσιακή απόκρουση στο 89΄, ενώ ο Στρεφέτσα βρήκε το δοκάρι στις καθυστερήσεις.

Η σύνθεση της Κηφισιάς περιλάμβανε τους Ραμίρες, Λαρουσί, Ούγκο Σόουζα, Ποκόρνι, Σιμόν, Έμπο, Βιγιαφάνιες, Πόμπο, Παντελίδη, Ζέρσον Σόουζα και Τεττέη, ενώ ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε με Τζολάκη, Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο, Ροντινέι, Μουζακίτη, Ντιόγκο Νασιμέντο, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ζέλσον και Ελ Καμπί, με αρκετές αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο.

Η νίκη αυτή δείχνει ότι ο Ολυμπιακός διαθέτει σταθερότητα και αποτελεσματικότητα, στοιχεία που θα του επιτρέψουν να διεκδικήσει με αξιώσεις την κορυφή της βαθμολογίας.