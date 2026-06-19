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Ο Πάμπλο Μαφέο είναι και με την «βούλα» παίκτης του Ολυμπιακού, καθώς ο 28χρονος μπακ ανακοινώθηκε επίσημα από τους «ερυθρόλευκους».

Πρόκειται για έναν δυναμικό μπακ, ο οποίος απασχολούσε εδώ και καιρό τους Πειραιώτες και προορίζεται να αντικαταστήσει τον Κοστίνια, ο οποίος αποχώρησε για την Μπράϊτον.

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Ο Μαφέο πέρασε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και ακολούθως υπέγραψε το συμβόλαιό του, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο το τυπικό σκέλος της συμφωνίας. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Μαφέο υπέγραψε συμβόλαιο τριών ετών με τον Ουμπιακό.

Ποιος είναι ο Μαφέο

Γεννημένος στο Σαντ Ζοάν Ντεσπί της Βαρκελώνης, στην Καταλονία, ο Μαφέο εντάχθηκε στις ακαδημίες της Εσπανιόλ το 2003, προερχόμενος από τη Λεβάντε. Στις 7 Απριλίου 2013 πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη δεύτερη ομάδα του συλλόγου σε ηλικία μόλις 15 ετών.

Οι εμφανίσεις του στην Ισπανία δεν πέρασαν απαρατήρητες και ο Μαφέο μετακόμισε στην Αγγλία το 2013 μαζί με τον συμπατριώτη του Μάνου Γκαρσία, πρώην παίκτη του Άρη, για λογαριασμό της Μάντσεστερ Σίτι. Αρχικά αγωνίστηκε στην ομάδα Κ18 του συλλόγου και στη συνέχεια ανέβηκε σταδιακά στις αναπτυξιακές ομάδες.

Τον Αύγουστο του 2015 βρέθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή της πρώτης ομάδας από τον Μανουέλ Πελεγκρίνι για το παιχνίδι κόντρα στη Γουότφορντ, χωρίς όμως να χρησιμοποιηθεί. Ο Μαφέο βρέθηκε αρκετές φορές στην αποστολή, ενώ παράλληλα αγωνιζόταν στο UEFA Youth League.

Το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Σίτι ήρθε στις 24 Αυγούστου 2016, όταν ξεκίνησε βασικός στη νίκη με 1-0 επί της Στεάουα Βουκουρεστίου για τα πλέι οφ του Champions League. Δύο μήνες αργότερα κατέγραψε τη δεύτερη συμμετοχή του ως βασικός στην ήττα με 1-0 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το League Cup.

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Ακολούθησε η Ζιρόνα στην Ισπανία, με τον Μαφέο να πραγματοποιεί σπουδαίες εμφανίσεις στην La Liga με αποκορύφωμα ένα παιχνίδι με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα, στο οποίο περιόρισε σημαντικά τον Λιονέλ Μέσι, αναγκάζοντας τον Αργεντίνο σταρ να τον χαρακτηρίσει αργότερα ως τον πιο δύσκολο αντίπαλο στην καριέρα του.

Ο Μαφέο είχε ένα πέρασμα από την Στουτγκάρδη ενώ τον Ιούνιο του 2019 επέστρεψε στη Ζιρόνα ως δανεικός και Σεπτέμβριο του 2020 παραχωρήθηκε στην Ουέσκα με οψιόν αγοράς. Πέντε ημέρες μετά το ντεμπούτο του σημείωσε το πρώτο του γκολ στη La Liga, στη ισοπαλία 1-1 απέναντι στη Βιγιαρεάλ.

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Τον Ιούλιο του 2021 μετακινήθηκε στη Μαγιόρκα με μονοετή δανεισμό. Έναν χρόνο αργότερα, στις 29 Ιουνίου 2022, η ισπανική ομάδα ενεργοποίησε την παραμονή του, υπογράφοντας μαζί του μόνιμο συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας, προτού καταλήξει στον Ολυμπιακό, με την συμφωνία να επισημοποιείται την Παρασκευή (19/6).

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