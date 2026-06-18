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Η Βαλένθια αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα στους τελικούς του ισπανικού πρωταθλήματος, με το μέλλον του Ζαν Mοντέρο να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με τη Marca, ο Δομινικανός γκαρντ ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τις «νυχτερίδες» μετά την ολοκλήρωση της σειράς και να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό.

Όπως αναφέρει το ισπανικό μέσο, ο 22χρονος άσος θα ολοκληρώσει τη διετή παρουσία του στη Βαλένθια και στη συνέχεια θα μετακομίσει στον Πειραιά, όπου θα τεθεί υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα, βάζοντας ουσιαστικά τέλος στη φημολογία γύρω από το όνομά του.

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Τη φετινή σεζόν στην EuroLeague, ο Μοντέρο πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, μετρώντας κατά μέσο όρο 14,4 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4,8 ασίστ, οδηγώντας τη Βαλένθια μέχρι το Final Four στο Telekom Center Athens, αποκλείοντας στα playoffs τον Παναθηναϊκό.

Ο Μοντέρο βρέθηκε και στην κορυφαία πεντάδα της χρονιάς της Euroleague μαζί με τους Ελάιτζα Μπράιαντ, Σιλβέν Φρανσίσκο, Νίκολα Μιλουτίνοβ και Σάσα Βεζένκοφ.

Η Marca σημειώνει πως, παρά τη συμφωνία με τον Ολυμπιακό, ο Μοντέρο παραμένει απόλυτα προσηλωμένος στους τελικούς του ισπανικού πρωταθλήματος. Άλλωστε, στα φετινά playoffs μετρά 17,6 πόντους κατά μέσο όρο σε πέντε αγώνες, με τη Βαλένθια να έχει σημειώσει ισάριθμες νίκες και να φτάνει αήττητη μέχρι τη μάχη του τίτλου.