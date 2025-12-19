Ο Ολυμπιακός (9-7) κέρδισε εύκολα την Βιλερμπάν (4-13) στον Πειραιά για την 17η αγωνιστική της Euroleague, επιστρέφοντας στις νίκες μετά από συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα. Οι «ερυθρόλευκοι» προσέφεραν θέαμα σε όσους βρέθηκαν στο ΣΕΦ, έξι παίκτες ήταν διψήφιοι, ενώ μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Ντόρσει (22π.), ο οποίος «καθάρισε» το παιχνίδι από το τρίτο δεκάλεπτο. Πολύ καλό παιχνίδι έκανε επίσης ο Φουρνιέ (21π.) και ο Βεζένκοφ (17π.).

Το παιχνίδι:

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, με τον Βεζένκοφ (4π.) να βρίσκει χώρους στην ρακέτα της Βιλερμπάν και τον Φουρνιέ να απαντά με τρίποντο στα συνεχόμενα καλάθια των φιλοξενούμενων, κάνοντας το +4 για την ομάδα του (16-12, 6′). Ιδιαίτερα θετικός ήταν ο Ντόρσει (9π.) που βρήκε ελεύθερα σουτ και τα εκμεταλλεύτηκε, ενώ ο Ντιλικίνα με σουτ από μέση απόσταση έκανε το 26-14 της πρώτης περιόδου.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Φουρνιέ (12π.) με προσωπικές φάσεις προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στην άμυνα της Βιλερμπάν. Παρόλα αυτά, οι Γάλλοι έτρεξαν στο ανοιχτό γήπεδο και έριξαν προσωρινά την διαφορά με πρωταγωνιστή τον Ερτέλ (6π.) ο οποίος σκόραρε και οργάνωνε (5 ασίστ) αποτελεσματικά (39-32, 17′). Στην συνέχεια, ο Βεζένκοφ «πάτησε το γκάζι» για τους Πειραιώτες και με συνεχόμενα καλάθια έκανε ξανά το +12 για την ομάδα του (44-32, 19′).

«Καυτός» Ντόρσει, στο +17 ο Ολυμπιακός

Μέσα σε λίγα λεπτά, ο Ολυμπιακός εκτόξευσε την διαφορά στο +17, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ντόρσει. Μετά από συνεχόμενες καλές άμυνες, ο διεθνής γκαρντ του Ολυμπιακού βρήκε τους χώρους που χρειαζόταν, ευστόχησε σε δύο δύσκολα τρίποντα και έδωσε πολύτιμες λύσεις στην ομάδα του (54-37, 23′). Μάλιστα, ο Ντόρσει συνέχισε σε όλο το δεκάλεπτο στον ίδιο ρυθμό (4/6 τρίποντα), ενώ μετά το κάρφωμα του Μιλουτίνοφ και τις εύστοχες βολές του Βεζένκοφ, ο Ολυμπιακός έκανε το +23 (69-46).

Στην τέταρτη περίοδο, ο Ολυμπιακός διατήρησε το μεγάλο προβάδισμα που απέκτησε από τις αρχές του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε ροτέισον, δίνοντας «ανάσες» σε αρκετούς βασικούς παίκτες ενόψει της δύσκολης συνέχειας, ενώ όσον αφορά το παιχνίδι, τόσο ο Χολ (6π.) όσο και ο Φουρνιέ (21π.) έδιναν σκορ στην ομάδα τους (95-71, 35′). Φυσικά τίποτα δεν μπορούσε να αλλάξει στην συνέχεια, στο παιχνίδι αγωνίστηκε για μερικά λεπτά ο Λι και ο Νετζήπογλου και ο Ολυμπιακός είχε ένα εύκολο βράδυ.

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 44-34, 75-56, 107-84

Ολυμπιακός: (Γιώργος Μπαρτζώκας) Γουόκαπ, Ντιλικίνα 11, Λι 3 Βεζένκοφ 17, Παπανικολάου 5, Νετζήπογλου 2, Ντόρσει 22, Πίτερς 6, Μιλουτίνοφ 10, Χολ 10, Φουρνιέ 21

Βιλερμπάν: (Πιερί Πουπέ) Αταμνά 6, Χάρισον 11, Ερτέλ 9, Αζανσά 8, Μασά 4, Τζάκσον 10, Λάιτι 6, Εντιαγέ 6, Γουότσον 9, Βοτίρ 7, Τραορέ 8