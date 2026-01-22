Ο Ολυμπιακός (15-8) ήταν καλύτερος στο μεγαλύτερο τμήμα της αναμέτρησης, έφτασε σε μία δίκαιη νίκη κόντρα στην «πεισματάρα» Εφές (6-18) για την 24η αγωνιστική της Euroleague, ενώ είχε πρώτο σκόρερ τον Βεζένκοφ (19π.) και διψήφιους τους Φουρνιέ, Ντόρσει, και Χολ.

Το παιχνίδι:

Με δύο τρίποντα από τον Ντόρσει και ακόμα ένα από τον Βεζένκοφ, οι «ερυθρόλευκοι» έλεγξαν πλήρως τον ρυθμό στα πρώτα λεπτά και απέκτησαν από νωρίς το προβάδισμα (2-11, 4′). Ο Ολυμπιακός έπαιξε σπουδαία άμυνα στο ξεκίνημα, δυσκόλεψε την Εφές ακόμα και στο κατέβασμα της μπάλας, ενώ ο διψήφιος Βεζένκοφ (12π.) διεύρυνε την διαφορά (13-25).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Εφές προσπάθησε να περιορίσει τα λάθη (4) της προηγούμενης περιόδου, ωστόσο ήταν αρκετά άστοχη από το τρίποντο (3/14 σουτ), γεγονός που εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός. Ειδικότερα, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έπαιξαν ωραίο μπάσκετ, ήταν εύστοχοι από την περιφέρεια (50% στο τρίποντο), ενώ στην εξίσωση μπήκε και ο Φουρνιέ (7π.), με τους Πειραιώτες να διατηρούν το προβάδισμα (31-46).

Επέστρεψε η Εφές με απίστευτο σερί

Στην τρίτη περίοδο, οι Πειραιώτες φορτώθηκαν από νωρίς με πέντε ομαδικά φάουλ και οι παίκτες της Εφές το εκμεταλλεύτηκαν, αναζητώντας τις επαφές. Σε εκείνο το διάστημα, ο «εκρηκτικός» Ντόζιερ (16π.) δημιούργησε πολλά προβλήματα στην άμυνα του Ολυμπιακού, με την Εφές να κατεβάζει την διαφορά μετά το τρίποντο του Οσμανί (45-50, 25′). Ο Ολυμπιακός αντέδρασε στα επόμενα λεπτά και ο Γουόρντ (8π.) ξέφυγε ωραία από τον Οσμανί, φτάνοντας στο λέι απ (47-56).

Στο τέταρτο δεκάλεπτο η Εφές συνέχισε να ασκεί πίεση στους «ερυθρόλευκους», έτρεξε στο ανοιχτό γήπεδο, έβγαλε σπουδαίες άμυνες και επέστρεψε για τα καλά στο παιχνίδι. Μετά το τρίποντο του Λι (11π.) οι γηπεδούχοι μείωσαν στο καλάθι (61-63, 35′), όμως ο Γουόκαπ (6 πόντοι, 8 ασίστ) απάντησε με τρίποντο (61-67), ενώ και ο Ταιρίκ Τζόουνς κέρδισε το πέμπτο φάουλ του Τζόουνς της Εφές, βγάζοντάς τον από το παιχνίδι.

Ο σέντερ του Ολυμπιακού με νέο καλάθι από κοντά έφερε ξανά την διαφορά σε διψήφιο νούμερο (61-71, 9′), με την Εφές να μειώνει με τρίποντο του Κορντινιέ. Ο εξαιρετικός για ακόμα ένα παιχνίδι Βεζένκοφ (19π.) σκόραρε και εκείνος με την σειρά του (64-73′), με τον χρόνο να κυλάει υπέρ των «ερυθρόλευκων». Τελικά, δεν άλλαξε κάτι στο παιχνίδι, με τον Ολυμπιακό να παίρνει μία πολύ σημαντική νίκη για την συνέχεια των υποχρεώσεών του στην Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 13-25, 31-48, 51-58, 68-74

Εφές: (Πάμπλο Λάσο) Μπομπουά, Χέιζερ, Λι, Βάιλερ Μπαμπ, Κορντινιέ, Σμιτς, Ντέσερς, Ντοζιέρ, Σβιντερ, Οσμανί, Τζόουνς

Ολυμπιακός: (Γιώργος Μπαρτζώκας) Γουόκαπ, Γουορντ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Ντόρσει, Πίτερς, Χολ, Μακίσικ, Τζόουνς, Φουρνιέ