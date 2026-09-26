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Οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν το προβάδισμα καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, παρά την προσπάθεια της ΑΕΚ να μειώσει τη διαφορά στο τέταρτο δεκάλεπτο.

Ο Ζαν Μοντέρο πρωταγωνίστησε στα κρίσιμα σημεία του αγώνα, σημειώνοντας 13 πόντους στην τελευταία περίοδο για να εξασφαλίσει τη νίκη της ομάδας του.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στον τελικό τον νικητή του ημιτελικού ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του τίτλου.

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Ο Ολυμπιακός πήγε να κάνει τα εύκολα… δύσκολα στην τελευταία περίοδο απέναντι στην ΑΕΚ -που έριξε το -20, σε μονοψήφια διαφορά (82-75)- όμως στα καθοριστικά σημεία «μίλησαν» η ποιότητα και η πληρότητα των «ερυθρόλευκων», μαζί με τον «δαιμόνιο» Ζαν Μοντέρο (13 πόντους στο τέταρτο δεκάλεπτο). Οι Πειραιώτες έφτασαν εντέλει με σχετική… άνεση στη νίκη με 93-80, στον πρώτο ημιτελικό του Σούπερ Καπ και πήραν το «εισιτήριο» για τον αυριανό (27/9, 20:00) τελικό, όπου θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του αγώνα Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ.

Οι Μοντέρο (19π., 3/5τρίπ.), Χολ (19π.), Βεζένκοβ (14π.) και Ντόρσεϊ (14π., 4/8τρίπ.), οδήγησαν την επίθεση των «ερυθρόλευκων», την ώρα που η ΑΕΚ βρήκε λύσεις μόνο απ’ τους Τσαλμπούρη (18π., 2/3τρίπ.) και Τζόζεφ (16π.).

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Οι Πειραιώτες ανέβασαν αμέσως το τέμπο του αγώνα, με τον ΜακΙντάιρ να σερβίρει ασίστ σε Βεζένκοφ και Χολ, ενώ η ‘Ένωση” δεν μπήκε αμέσως στο πνεύμα της αναμέτρησης. Ο Ντόρσεϊ ήταν μόνιμη απειλή για τους παίκτες του Σάκοτα, οι οποίοι όσο περνούσε η ώρα ανέβαζαν στροφές, όμως αμυντικά υπήρχαν πολλά κενά. Βέβαια οι τυπικά φιλοξενούμενοι βελτιώθηκαν με τον Τζόζεφ επιθετικά και έκλεισαν την πρώτη περίοδο πίσω στο σκορ με δέκα πόντους. Το αξιοσημείωτο ήταν οι εννέα τελικές πάσες από τους Πειραιώτες, που δείχνουν πως βρίσκουν σιγά σιγά τα πατήματά τους και οι νεοφερμένοι παίκτες.

Ο Ολυμπιακός ανέβασε στροφές στη δεύτερη περίοδο, ο Μοντέρο έτρεξε τους “ερυθρόλευκους”, ενώ οι Φουρνιέ και Χολ ήταν αποτελεσματικοί στα εκτελεστικά τους καθήκοντα. Η “Ένωση” προσπάθησε να χαμηλώσει το ρυθμό, αφού είναι άλλο το στυλ παιχνιδιού της, όμως η παρουσία και του Εντζάι του Χολ, αλλά και του Μοντέρο έκανε τον Ολυμπιακό υπερηχητικό. Το 46-26 ήταν η μεγαλύτερη διαφορά για τον Ολυμπιακό, όμως η ΑΕΚ με ένα σερί 7-0, μείωσε σε 46-33. Μάλιστα με καλάθια των Ερτέλ και Τσαλμπούρη, η διαφορά μειώθηκε σε μονοψήφιο αριθμό (46-37), δίνοντας ενδιαφέρον στο ματς. Τελικά το σκορ δεν άλλαξε στις επόμενες επιθέσεις, με τον Ολυμπιακό να πηγαίνει στα αποδυτήρια στο συν 9.

H τρίτη περίοδος ήταν μία μικρογραφία της δεύτερης, καθώς ο Ολυμπιακός με τον Ντόρσεϊ, έμοιαζε να καθαρίζει την υπόθεση πρόκριση μαζί με τον πολύ ορεξάτο φέτος Χολ. Το 67-47 έκανε έξαλλο τον Ντράγκαν Σάκοτα, ο οποίος κάλεσε τάιμ άουτ. Η ΑΕΚ στη συνέχεια βελτιώθηκε, μείωσε τη διαφορά και το 74-62. Μάλιστα η “Ένωση” έδειχνε πως ναι μεν είχε αγωνιστικά προβλήματα, όμως σε καμία περίπτωση, δεν παράτησε το παιχνίδι.

Ο Κατσίβελης έδεσε την άμυνα της ΑΕΚ, ο Λεκαβίτσιους ανέβασε την απόδοσή του, ενώ ο Ολυμπιακός νόμιζε πως το παιχνίδι είχε τελειώσει. Το 82-75 έδωσε ενδιαφέρον στον ημιτελικό, όμως ένα τετράποντο του Μοντέρο, αποκατέστησε τη διψήφια διαφορά. Μάλιστα ο Δομινικανός άσος ήταν καταπληκτικός και με συνεχόμενα καλάθια, έκανε το 89-74, διώχνοντας το άγχος από τη μεριά της ομάδας του. Από εκεί και πέρα ο νικητής είχε κριθεί στα τελευταία λεπτά, με τον Ολυμπιακό να κάνει συντήρηση δυνάμεων, κερδίζοντας με 93-80.

Τα δεκάλεπτα: 28-18, 46-37, 74-62, 93-80