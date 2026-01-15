Ο Παναθηναϊκός (13-9) υπέστη ήττα στην Γερμανία από την Μπάγερν (8-14), για την 22η αγωνιστική της Euroleague, «πληρώνοντας» το κακό διάστημα στο τέταρτο δεκάλεπτο και την αστοχία πίσω από τα 6.75 στο συγκεκριμένο σημείο της αναμέτρησης. Σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό, η Μπάγερν είχε τον Όμπστ σε μεγάλο βράδυ, με τον Γερμανό να πετυχαίνει δύο σερί τρίποντα στο φινάλε, σφραγίζοντας την επικράτηση της ομάδας του.

Το «τριφύλλι» ταξίδεψε στην Γερμανία με απουσίες, καθώς εκτός αποστολής έμεινε τόσο ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, όσο και ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος διαγνώστηκε με κάκωση στην ποδοκνημική και αποφασίστηκε να μην αγωνιστεί. Παρόλα αυτά, οι «πράσινοι» είχαν στο πλευρό τους τον κόσμο της ομάδας, καθώς περισσότεροι από 3.000 φίλους του «τριφυλλιού» βρέθηκαν στις εξέδρες της SAP Garden, δημιουργώντας ωραία ατμόσφαιρα.

Το παιχνίδι:

Ο Παναθηναϊκός μπήκε «μουδιασμένος» στην αναμέτρηση και η Μπάγερν προηγήθηκε άμεσα, χάρη σε ένα γρήγορο 9-0 σερί, εκμεταλλευόμενη τα λάθη στην κυκλοφορία της μπάλας (9-4). Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν αντέδρασαν, βρήκαν λύσεις από τους Γκραντ (8π.), Ερναγκόμεζ, ενώ μετά το εντυπωσιακό κάρφωμα του Χολμς (6π.) και την βολή του Όσμαν έκαναν το +5 (11-16, 6′). Οι γηπεδούχοι επέστρεψαν και εκείνοι με την σειρά τους, με το πρώτο δεκάλεπτο να βρίσκει την Μπάγερν μπροστά μετά το τρίποντο του Τζέσαπ (25-24).

Τρίποντα από Σαμοντούροφ και Όσμαν, προβάδισμα ο Παναθηναϊκός

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, Όσμαν και Σαμοντούροφ (2/2 τρίποντα) σκόραραν αμφότεροι από την περιφέρεια, δίνοντας «ανάσα» στην επίθεση του «τριφυλλιού» (29-33, 15′). Ο Παναθηναϊκός έπαιξε με μεγαλύτερη συγκέντρωση στην άμυνα, ενώ χάρη στο καλάθι του Χολμς και το νέο τρίποντο του Όσμαν (7π.) διεύρυνε την διαφορά (29-38), αναγκάζοντας τον Σβέτισλαβ Πέσιτς να καλέσει τάιμ άουτ. Η Μπάγερν αντέδρασε προσωρινά με τους Όμπστ και Μάικ (8π.), ρίχνοντας την διαφορά και το ημίχρονο τελείωσε 40-43 υπέρ του Παναθηναϊκού.

Στην τρίτη περίοδο, ο Τζέσαπ (13π.) συνέχισε να είναι ο μεγαλύτερος «πονοκέφαλος» για τον Αταμάν και την άμυνα του «τριφυλλιού». Ο Σλούκας (3π.) διατήρησε μπροστά την ομάδα του, ενώ σημαντικές λύσεις έδωσαν στον Παναθηναϊκό οι Γκραντ (13π.), Ερναγκόμεζ και Όσμαν, με τον Τούρκο διεθνή να κάνει το +7 (54-61, 28′), μετά από ωραίο λέι απ στο ανοιχτό γήπεδο.

Επέστρεψε η Μπάγερν, άστοχος ο Παναθηναϊκός

Οι γηπεδούχοι επέστρεψαν για τα καλά στο παιχνίδι κατά το τέταρτο δεκάλεπτο. Η Μπάγερν πάτησε το «γκάζι» στο συγκεκριμένο σημείο της αναμέτρησης και η πίεση που άσκησε στον Παναθηναϊκό έφερε άστοχα σουτ υπό κακές προυποθέσεις. Μάλιστα, μετά το καλάθι του Ράταν Μέις απέκτησε το προβάδισμα (67-66, 33′).

Η αστοχία συνεχίστηκε και στα επόμενα λεπτά για τους παίκτες του Παναθηναϊκό, κάτι που εκμεταλλεύτηκε η Μπάγερν, κάνοντας το +5 μετά τις εύστοχες βολές του Ντιμιτρίγιεβιτς (79-74, 38′). Ο «ασταμάτητος» Γκραντ (17π.) σκόραρε με αριστερό λέι απ, ενώ ο Σορτς κέρδισε την κατοχή μετά την λάθος επαναφορά, κάτι που ο Παναθηναϊκός δεν αξιοποίησε, καθώς αστόχησε εκ νέου με τον Όσμαν.

Σε αντίθεση με τον Όσμαν, ο Ομπστ πέτυχε ένα μεγάλο τρίποντο, μόλις ένα λεπτό πριν το φινάλε, κάνοντας το +6 (82-76). Ο Σορτς σκόραρε γρήγορα στα 57 δευτερόλεπτα, ωστόσο ο Όμπστ ήταν φοβερός και σκόραρε ξανά από την περιφέρεια στα 33 δευτερόλεπτα, βάζοντας τέλος στις όποιες ελπίδες του Παναθηναϊκού. Οι παίκτες του Αταμάν «πλήρωσαν» την αστοχία τους στο τέταρτο δεκάλεπτο, με την Μπάγερν να φτάνει σε μία σπουδαία και ίσως εκτός προγράμματος επικράτηση.

Τα δεκάλεπτα: 25-24, 40-43, 58-64, 85-78

Μπάγερν: (Σβέτισλαβ Πέσιτς) Ντιμιτρίγεβιτς 9, Ντα Σίλβα 2, Ράταν Μέις 7, Γκιφαι, Τζέσαπ 16, Λούσιτς 8, Όμπστ 15, Γιόβιτς 4, Μάικ 8, Γκάμπριελ 12, Μακόρμακ 4

Παναθηναϊκός: (Εργκίν Αταμάν) Σορτς 8, Καλαϊτζάκης 2, Όσμαν 20, Χολμς 11, Σλούκας 8, Σαμοντούροφ 6, Γκραντ 17, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερναγκόμεζ 6, Γιούρτσεβεν

