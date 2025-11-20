Ο Παναθηναϊκός (8-4) δυσκολεύτηκε για περίπου 25 λεπτά στον αγώνα της 12ης αγωνιστικής για την Euroleague κόντρα στην Ντουμπάι (5-7), ωστόσο ένα καλό τετράλεπτο στην τρίτη περίοδο αποδείχθηκε αρκετό, με τους «πράσινους» να επικρατούν με 103-82 .

Σε εκείνο το διάστημα βγήκε μπροστά τόσο ο Ναν (9/11 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 1/1 βολές), όσο και ο Σλούκας (15π.), με τους φιλοξενούμενους να μην μπορούν να τον ανταγωνιστούν στην συνέχεια. Αρκετά καλός και ο Γκραντ ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα επίσης με 15 πόντους.

Το παιχνίδι:

Στα του παιχνιδιού, ο Παναθηναϊκός βρήκε τις λύσεις στο ξεκίνημα, κυρίως με τον Όσμαν (7π.), ωστόσο η Ντουμπάι έτρεξε στο ανοιχτό γήπεδο, με τον Έλις (11π.) να φτάνει συχνά κοντά στο καλάθι, δημιουργώντας προβλήματα στην άμυνα του «τριφυλλιού (16-22, 6′). Στην συνέχεια, ο Παναθηναϊκός αντέδρασε, βελτιώθηκε στην άμυνα και χάρη στο ωραίο drive του Ναν ανέκτησε και πάλι το προβάδισμα (25-24).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Καμπεγκέλε (14π.) βρήκε τον «μπελά» του ψηλά με τον Φαρίντ, ο οποίος ήταν πραγματικός «πύργος» με 4 μπλοκ.

Ο «αποδεκατισμένος» όμως από τους τραυματισμούς Παναθηναϊκός, είδε και τον Όσμαν να πηγαίνει στον πάγκο με πρόβλημα, ενώ ο Χουάντσο φορτώθηκε από νωρίς με 3 φάουλ. Η Ντουμπάι το εκμεταλλεύτηκε, ανταποκρίθηκε εξαιρετικά στην επίθεση και με ένα καλάθι στην εκπνοή του ημιχρόνου από τον Έλις διατήρησε το προβάδισμα (45-48).

Το «καθάρισε» με Ναν και Σλούκα ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να βγάλει αντίδραση στην τρίτη περίοδο και τα κατάφερε μέσα σε μόλις 4 λεπτά. Ο Ναν (10π.) ξεκίνησε εξαιρετικά με συνεχόμενα καλάθια από μέση απόσταση, με την Ντουμπάι να δημιουργεί προσωρινά κάποια προβλήματα με τους Καμπεγκέλε (18π.) και Πετρούσεφ (59-61, 26′). Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο Σλούκας (15π.) ο οποίος με διαδοχικά καλάθια ηγήθηκε και έβαλε μπροστά τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έκανε πάρτι στο τέλος του δεκαλέπτου, ολοκληρώνοντας ένα σπουδαίο 14-0 σερί (73-61, 29′).

Στο τέταρτο δεκάλεπτο η Ντουμπάι δεν μπόρεσε να απειλήσει σε καμία περίπτωση, ο Παναθηναϊκός λύθηκε στην επίθεση και οι παίκτες του έπαιζαν με μεγάλη άνεση μέχρι το τέλος της αναμέτρησης. Σε εκείνο το διάστημα πήρε «μπρος» και ο Γκραντ, με τον Αμερικανό να πετυχαίνει 15 πόντους. Τελικό αποτέλεσμα 103-82 υπέρ του Παναθηναϊκού.

Τα δεκάλεπτα: 25-24, 45-48, 75-62, 103-82

Παναθηναϊκός: (Εργκίν Αταμάν) Σορτς 7, Καλαϊτζάκης 2, Όσμαν 7, Σλούκας 15, Ρογκαβόπουλος 9, Σαμοντούροφ, Γκραντ 15, Ναν 22, Φαρίντ 9, Γκριγκόνις, Ερναγκόμεζ 7, Μήτογλου 10

Ντουμπάι: (Γιούριτσα Γκόλεματς) Αβράμοβιτς, Άμπας 11, Πρέπελιτς, Μπέρτανς 3, Έλις 15, Άντερσον, Κόντιτς 1, Καμπεγκέλε 18, Ράιτ 8, Πετρούσεφ 12, Ράιαν 8, Καμένιας 6

