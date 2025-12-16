Ο Παναθηναϊκός (10-6) με τον «αμφίβολο» πριν την έναρξη της αναμέτρησης Κέντρικ Ναν (25 πόντοι, 4 ασίστ, 4 κλεψίματα) σε μεγάλη μέρα και τον Εργκίν Αταμάν να κερδίζει ένα κρίσιμο challenge σε αντιαθλητικό που έγινε στον Αμερικανό στο τέλος, πήρε μια τεράστια νίκη στην Κωνσταντινούπολη με 77-81 κόντρα στην Φενερμπαχτσέ (9-6) για την 16η αγωνιστική της Euroleague.

Το παιχνίδι:

Στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, οι άμυνες ήταν αυτές που έκαναν την διαφορά για τις δύο ομάδες, οι οποίες δυσκολεύονταν να βρουν ρυθμό στην επίθεση. Η άμυνα του Φαρίντ ψηλά και το μπλοκ στον Μέλι έκανε επίσης την διαφορά και είχε ως αποτέλεσμα γρήγορο αιφνιδιασμό για το «τριφύλλι» με τον Γκραντ να σκοράρει για τρεις (4-5, 5′). Στη συνέχεια, ο Παναθηναϊκός έκανε το +3 χάρη στο απίστευτο τρίποντο του Ναν, σχεδόν από το κέντρο του γηπέδου (9-12, 9′).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, πρωταγωνιστές για τον Παναθηναϊκό ήταν οι Ναν (15π.) και Όσμαν (11π.), με τον Τούρκο φόργουορντ των «πρασίνων» να τρέχει στο transition μετά την πάσα του Σλούκα και με τρίποντο στον αιφνιδιασμό να κάνει το +5 για την ομάδα του (23-28, 14′). Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε διψήφια διαφορά (27-37, 16′) μετά το καλάθι του Ναν και τις εύστοχες βολές του Αμερικανού, ωστόσο τα συνεχόμενα λάθη έφεραν εύκολους πόντους για την Φενερμπαχτσέ, που μείωσε στους τέσσερις (37-41).

Δεν σκόραρε για 5 λεπτά ο Παναθηναϊκός – Επέστρεψε η Φενερμπαχτσέ

Στην τρίτη περίοδο, η «σφιχτή» άμυνα της Φενερμπαχτσέ και η πίεση σε όλο το γήπεδο απέδωσε καρπούς, καθώς κράτησε τον Παναθηναϊκό χωρίς σκορ για τουλάχιστον πέντε λεπτά. Μάλιστα, οι γηπεδούχοι με δύο συνεχόμενα τρίποντα του Μέλι, όχι μόνο επέστρεψαν στο παιχνίδι, αλλά έκαναν και το +7 (48-41, 25′).

Αντίδραση με Ερναγκόμεζ και Γκραντ – Απόσταση ασφαλείας ο Παναθηναϊκός

Στην συνέχεια, ο Παναθηναϊκός θυμήθηκε την καλή άμυνα που έδειξε μέχρι και το τέλος της δεύτερης περιόδου. Σημαντική ήταν η συνεισφορά του Γκραντ, με τον Αμερικανό να κλέβει δύο φορές την μπάλα και τον Ερναγκόμεζ να δίνει «μάχες» κάτω από το καλάθι, ισοφαρίζοντας (60-60, 33′) μέσα σε λίγα λεπτά.

Ακολούθως, ήταν η ώρα του αρχηγού. Ο Σλούκας (7π.) πέτυχε πέντε γρήγορους πόντους, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του (64-69, 35′). Η Φενερμπαχτσέ μείωσε εκ νέου στον πόντο, ωστόσο ο Ναν (21π.) με ένα εντυπωσιακό καλάθι και στην συνέχεια ο Μήτογλου από κοντά, διατήρησαν την διαφορά σε απόσταση ασφαλείας (68-74, 37′).

Επέστρεψε ξανά η Φενερμπαχτσέ – Χαμένα αμυντικά ριμπάουντ, κρίσιμο κερδισμένο challenge ο Αταμάν.

Στην συνέχεια η Φενέρ μείωσε στους τρεις, πίεζε σε όλο το γήπεδο και κέρδισε δύο κρίσιμα επιθετικά ριμπάουντ, μέσα σε λίγη ώρα στα 32 και τα 19 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε. Εκεί, ο Μήτογλου έστειλε τον Κόλσον στις βολές και εκείνος ευστόχησε και στις δύο (75-76), ενώ απέμεναν 17 δευτερόλεπτα. Αμέσως, η μπάλα πήγε στον Ναν, με τους παίκτες της Φενέρ να του κάνουν κατευθείαν φάουλ.

Εκεί, ο Αταμάν ζήτησε challenge για αντιαθλητικό, με τον Τούρκο προπονητή να το κερδίζει. Ο Ναν ευστόχησε και στις δύο βολές (75-78). Κατά την επαναφορά, η μπάλα πήγε ξανά στον Αμερικανό του Παναθηναϊκού και του έγινε φάουλ στα 13 δευτερόλεπτα. Εκείνος, έκανε 2/2, κάνοντας το 75-80.

Κι όμως, οι διαιτητές στην συνέχεια σφύριξαν αντιαθλητικό φάουλ σε βάρος του Παναθηναϊκού και ο Τάκερ μείωσε στους τρεις (77-80) στα 9 δευτερόλεπτα. Ο Μπιμπέροβιτς σούταρε για τρεις μετά την επαναφορά, αλλά το σουτ ήταν εντελώς άστοχο και ο Παναθηναϊκός αγκάλισε την νίκη. Όπερ και εγένετο. Ο Σορτς πήγε στις βολές, ευστόχησε στη μία και το «τριφύλλι» έφυγε από την Κωνσταντινούπολη με ένα τεράστιο διπλό.

Τα δεκάλεπτα: 16-17, 37-41, 57-50, 77-81

Φενερμπαχτσέ: (Σαρούνας Γιασισκεβίτσιους) Μπακοτ 3, Μπiρσέν, Μπάλντουιν 11, Μέλι 6, Τάκερ 22, Μπόστον, Μπιμπέροβιτς 15, Χολ 8, Ζάγκαρς, Κόλσον 10, Μπιρτς 2

Παναθηναϊκός: (Εργκίν Αταμάν) Σορτς 5, Καλαϊτζάκης, Όσμαν 11, Σλούκας 7, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ 6, Ναν 25, Φαρίντ 4, Ερναγκόμεζ 9, Μήτογλου 7, Γιούρτσεβεν 7

