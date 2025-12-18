Μετά την σημαντική εκτός έδρας νίκη στην Κωνσταντινούπολη κόντρα στην Φενερμπαχτσέ, ο Παναθηναϊκός (11-6) έφτασε σε ακόμα μία σπουδαία επικράτηση, κόντρα στην αξιόμαχη Χαποέλ Τελ Αβίβ (12-5) του Δημήτρη Ιτούδη για την 17η αγωνιστική της Euroleague. Το «τριφύλλι» είχε αρκετά χαμένα αμυντικά ριμπάουντ στο τρίτο δεκάλεπτο, επιτρέποντας στους Ισραηλινούς να μείνουν στον αγώνα, ωστόσο στο τέλος, Σλούκας (8π.) και Ναν (19π.) δεν άφησαν κανένα περιθώριο για το τελικό 93-82.

Το παιχνίδι:

Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλός στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Με φοβερές άμυνες από Φαρίντ (4π.), Καλαϊτζάκη (κράτησε στο μηδέν τον Μίσιτς) και ένα ξέφρενο σερί από τον Όσμαν (8π.), το «τριφύλλι» απέκτησε από νωρίς το προβάδισμα και έκανε το +9 μετά το τρίποντο του Ερναγκόμεζ και τις εύστοχες βολές του Ισπανού (17-8, 6′). Στην συνέχεια, η επίθεση του Παναθηναϊκού «κόλλησε» και η Χάποελ το εκμεταλλεύτηκε, κάνοντας 9-0 σερί και μειώνοντας την διαφορά (20-17, 9′).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Γιούρτσεβεν (7π.) οδήγησε την επίθεση του «τριφυλλιού», ωστόσο αμυντικά ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε προβλήματα, καθώς ο Μάλκολμ (12π.) αποτέλεσε μόνιμη απειλή, τόσο από την περιφέρεια (2/3 τρίποντα) όσο και κοντά στο καλάθι (37-32, 5′) Στην συνέχεια, η Χάποελ πίεσε ακόμα περισσότερο τον άστοχο Παναθηναϊκό και με τρία συνεχόμενα τρίποντα πέρασε μπροστά στο σκορ (41-45, 18′).

Ο Παναθηναϊκός – όπως και στο ξεκίνημα της αναμέτρησης – έτσι και στην τρίτη περίοδο μπήκε δυνατά και έπαιξε σωστή άμυνα με πρωταγωνιστές τους Φαρίντ – Καλαϊτζάκη, παίρνοντας εκ νέου το προβάδισμα (54-46, 22′). Ωστόσο, η Χάποελ επέστρεψε άμεσα με τους Μπράιαντ (8π.) και Ένις (13π.) και πέρασε ξανά μπροστά στο σκορ (54-55).

Χαμένα αμυντικά ριμπάουντ ο Παναθηναϊκός – «Πεισματάρης» ο Γιούρτσεβεν

Τα πολλά χαμένα αμυντικά ριμπάουντ επέτρεψαν στην Χάποελ δεύτερες ή ακόμα και τρίτες ευκαιρίες, γεγονός που «πλήγωσε» την άμυνα του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, ο Γιούρτσεβεν (11π.) έπαιξε με πείσμα στην επίθεση, ενώ οι Ναν (9π.) και Γκραντ (9π.) με προσωπικές φάσεις, έδωσαν μικρή διαφορά στην ομάδα τους (65-62) στο τελείωμα της τρίτης περιόδου.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Σλούκας (8π.) με διαδοχικά καλάθια (τα πρώτα του στον αγώνα) έδωσε το σύνθημα της αντεπίθεσης στην ομάδα του, με τους «πράσινους» να κάνουν γρήγορα το +8 (70-62, 31′). Στην συνέχεια, αν και ο Γιούρτσεβεν φορτώθηκε με φάουλ και αποβλήθηκε, ο Παναθηναϊκός βελτιώθηκε στην άμυνα, έτρεξε στο ανοιχτό γήπεδο και μετά το τρίποντο του Όσμαν εκτόξευσε την διαφορά στο +14 (80-66, 34′).

Η Χάποελ προσπάθησε να αντιδράσει, ωστόσο ο Μπλέικνι (13π.) έμοιαζε η μόνη «απειλή» για την επίθεση των ισραηλινών. Αντίθετα, ο Ναν (19π.) ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του, διατηρώντας τον Παναθηναϊκό σταθερά μπροστά (87-73, 37′). Στην συνέχεια τίποτα δεν μπορούσε να αλλάξει, με το «τριφύλλι» να φτάνει σε μία σημαντική νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 22-17, 45-46, 65-62, 93-82

Παναθηναϊκός: (Εργκίν Αταμάν) Σορτς 6, Καλαϊτζάκης 3, Όσμαν 17, Σλούκας 8, Ρογκαβόπουλος 2, Γκραντ 9, Ναν 19, Φαρίντ 8, Ερναγκόμεζ 7, Μήτογλου 3, Γιούρτσεβεν 11

Χαποέλ Τελ Αβίβ: (Δημήτρης Ιτούδης) Μότλει 3, Τζόουνς 10, Μπλέικνι 15, Μπράιαντ 14, Ένις 16, Μάλκολμ 14, Μίσιτς 4, Έινραιτ, Οουτούρου 6

