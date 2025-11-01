Ο Παναθηναϊκός γνώρισε απότομη… προσγείωση στον Βόλο, καθώς η ομάδα της Μαγνησίας έβαλε τέλος στο σερί νικών του Ράφα Μπενίτεθ, επικρατώντας με 1-0 στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League.

Στα πρώτα λεπτά, οι “πράσινοι” φάνηκαν να ελέγχουν τον ρυθμό του αγώνα, με τον Τετέ να απειλεί στο 8′ χωρίς αποτέλεσμα. Παρά την κυριαρχία στο ξεκίνημα, ο Βόλος ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ. Μετά από ωραία κυκλοφορία, η μπάλα έφτασε στον Μύγα, που έβγαλε τη σέντρα για τον Λάμπρου. Ο τελευταίος με κεφαλιά νίκησε τον Ντραγκόφσκι, βάζοντας σε θέση οδηγού την ομάδα του. Στο 30′ ο Λάμπρου απείλησε ξανά, αλλά ο Πολωνός τερματοφύλακας απέκρουσε. Ο Παναθηναϊκός πήρε τον έλεγχο, με τον Τούμπα στο 32′ και τον Τετέ στο 37′ να χάνουν σημαντικές ευκαιρίες, με το πρώτο ημίχρονο να λήγει 1-0 για τον Βόλο.

Στην επανάληψη, οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν. Στο 47′ ο Σβιντέρσκι σούταρε αλλά ο Σιαμπάνης μπλόκαρε, ενώ στο 60′ ο Ίνγκασον δεν κατάφερε να σκοράρει με προβολή. Στο 62′ ο Τζούρισιτς πλάσαρε αλλά και πάλι ο Σιαμπάνης ήταν σε ετοιμότητα. Λίγο αργότερα, ο Παναθηναϊκός είδε τον Τζούρισιτς να σκοράρει, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Παρά τις προσπάθειες και την πίεση, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ δεν μπόρεσε να βρει τον δρόμο προς την ισοφάριση, με τον Βόλο να φεύγει με τη νίκη από την έδρα του.

Με την επικράτηση αυτή, ο Βόλος δείχνει πως μπορεί να είναι δύσκολος αντίπαλος για τα μεγάλα ονόματα του πρωταθλήματος, ενώ για τον Παναθηναϊκό η ήττα αποτελεί πλήγμα, διακόπτοντας το θετικό σερί του Ισπανού προπονητή.

Σχήματα ομάδων:

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Ντραγκόβσκι, Κώτσιρας (76′ Γεντβάι), Ίνγκασον (77′ Πάλμερ-Μπράουν), Τούμπα, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν (77′ Σιώπης), Τζούριτσιτς, Τετέ, Ζαρουρί, Σβιντέρσκι (85′ Γερεμέγιεφ)

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια (87′ Τασιούρας), Χέρμανσον, Κάργας, Φορτούνα, Μύγας (61′ Πίντσι), Κόμπα, Χουάνπι (87′ Τριανταφύλλου), Λάμπρου, Τζόκα, Χάμουλιτς (88′ Μακνί)