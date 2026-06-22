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Ο Σέρβος προπονητής παρουσιάστηκε επίσημα σε συνέντευξη Τύπου, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τη συνεργασία.

Ο ίδιος τόνισε πως διατηρεί την απαραίτητη φλόγα για επιτυχίες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία του κινήτρου για την ομάδα.

Ο νέος τεχνικός δήλωσε αποφασισμένος να εργαστεί σκληρά για το μέλλον, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για διορθωτικές κινήσεις στον οργανισμό.

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Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια και η ανυπομονησία στο Telekom Center για τον ερχομό του Σέρβου προπονητή είναι μεγάλη, με τους φίλους του «τριφυλλιού» να σπεύδουν από νωρίς στο γήπεδο για να τον υποδεχτούν.

Η «πράσινη» ΚΑΕ προγραμμάτισε συνέντευξη Τύπου στη 13:00 για την παρουσίαση του Ομπράντοβιτς, ενώ οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού του επιφύλαξαν θερμό καλωσόρισμα κατά την είσοδό του στο γήπεδο.

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«Παράνοια» στο Telekom Center

Η επιστροφή του Ομπράντοβιτς στην Αθήνα προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό στους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Οι φίλοι του «τριφυλλιού» κατέκλυσαν το Telekom Center και η ανυπομονησία ήταν έκδηλη για την παρουσίαση του Σέρβου τεχνικού.

Στις εξέδρες του T-Center βρίσκονται περισσότεροι από 3.000 φίλοι του Παναθηναϊκού, οι οποίοι δεν σταματούν να λένε συνθήματα, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομα του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού.

Ο Σέρβος θρύλος έφτασε στο γήπεδο νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6) και εκεί τον περίμενε ο GM του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Κοντός. Να σημειωθεί ότι η προσέλευση στο γήπεδο συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς.

Ομπράντοβιτς: «Μέσα μου εξακολουθεί να υπάρχει η φλόγα»

Ο Ομπράντοβιτς ευχαρίστησε κατά το ξεκίνημα της συνέντευξης Τύπου τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πρώτα από όλα θέλω να ευχαριστήσω τον Δημήτρη που μου δίνει την ευκαιρία. Ήταν πολύ εύκολο να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον. Δεν έχασα ποτέ επαφή με τον κύριο Γιαννακόπουλο και τον οργανισμό του Παναθηναϊκού. Κάθε φορά που έρχομαι είναι κάτι ξεχωριστό για εμένα. Έχω σύνδεση με την πόλη της Αθήνας. Ευχαριστώ πολύ».

Για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, ο Σέρβος τεχνικός υποστήριξε: «Θα πω ότι το κίνητρο είναι η λέξη κλειδί. Αν έχεις κίνητρο μπορείς να πετύχεις τα πάντα… ευχαριστώ τον Δημήτρη και όλους όσους ήρθαν σε επαφή μαζί μου. Αυτά είπα όταν ήρθα εδώ για πρώτη φορά.



Μέσα μου εξακολουθεί να υπάρχει η φλόγα και ήταν εύκολο να βρω το κίνητρο εδώ γιατί δεν έχασα ποτέ την επαφή με την οικογένεια. Θα κάνω τα πάντα για να ανταποδώσω την αγάπη. Το παρελθόν είναι ωραίο, είναι σημαντικό αλλά πρέπει να ζούμε στο σήμερα βλέποντας το μέλλον. Έχουμε πράγματα να διορθώσουμε αρκετά και πρέπει να κατανοήσουμε τους ανθρώπους που είναι από πίσω μας».

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Γιαννακόπουλος: «Από το μυαλό μου δεν είχε φύγει ποτέ»

Σε σχετική ερώτηση για το πότε μπήκε στο μυαλό του η ιδέα της επιστροφής στον Παναθηναϊκό, ο Ομπράντοβιτς τόνισε: «Αυτές τις ημέρες. Έφυγα από την Παρτίζαν τον Νοέμβριο και έλεγα σε όλους ότι θα μιλούσα με όποιον ήθελε τον Ιούνιο. Είχαμε την πρώτη συνάντηση πριν από 2-3 ημέρες… Έπρεπε να σεβαστώ τον εαυτό μου, όλον αυτόν τον καιρό σκεφτόμουν πράγματα… Ο Δημήτρης ταξίδεψε βρεθήκαμε, συζητήσαμε ανοικτά και τα απλά πράγματα είναι… απλά. Μιλήσαμε καθαρά και συμφωνήσαμε».

Από την άλλη μεριά, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πρόσθεσε: «Είναι όπως τα είπε ο Ζέλικο αλλά από το μυαλό μου δεν είχε φύγει ποτέ. Πάντα στο μυαλό μου ήταν ότι ο Ζέλικο πρέπει, όφειλα, μια μέρα να γυρίσει Άρα δεν ήταν θέμα να ωριμάσει γιατί πάντα υπήρχε».

Για τις συγκρίσεις με την προηγούμενη θητεία του στον Παναθηναϊκό, ο Ομπράντοβιτς ανέφερε: «Δεν μπορούμε να αποφύγουμε τις συγκρίσεις. Σας είπα πριν από λίγο ότι το παρελθόν είναι καλό, αλλά το σήμερα μετράει. Ότι πετύχαμε το κάναμε γιατί ήμασταν οικογένεια. Τι θα κάνουμε κανένας δεν το ξέρει. Αλλά θα κάνω τα πάντα για αυτόν τον σύλλογο».

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