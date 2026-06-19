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Στην Αθήνα βρίσκεται από το μεσημέρι της Παρασκευής (19/6) ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με φόντο τις τελικές επαφές για τη μεγάλη επιστροφή του στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ο εμβληματικός Σέρβος τεχνικός ήρθε στην ελληνική πρωτεύουσα, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι κρίσιμες συζητήσεις με τη διοίκηση της «πράσινης» ΚΑΕ και να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας.

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Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά και πέσουν οι υπογραφές, ο Παναθηναϊκός AKTOR αναμένεται να ανακοινώσει επίσημα την επιστροφή του Ομπράντοβιτς, ανοίγοντας ένα νέο, αλλά παράλληλα ιστορικό κεφάλαιο στη σχέση των δύο πλευρών.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως υπό την καθοδήγηση του 66χρονου προπονητή γράφτηκαν μερικές από τις πιο χρυσές σελίδες στην ιστορία του συλλόγου, με τον ίδιο να έχει ταυτίσει το όνομά του με τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές επιτυχίες του «τριφυλλιού».

Οι εξελίξεις αναμένονται άμεσα, καθώς οι «πράσινοι» επιθυμούν να σηματοδοτήσουν με τον πιο ηχηρό τρόπο τη νέα εποχή τους, μετά την αποχώρηση του Εργκίν Αταμάν από την τεχνική ηγεσία.

Από πλευράς «πράσινων» τηρείται σιγή ιχθύος, ωστόσο υπάρχει δεδομένα συγκρατημένη αισιοδοξία πως ο «Ζοτς» θα διαδεχτεί τον Εργκίν Αταμάν στον πάγκο. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, το θέμα θα κλείσει το πολύ μέχρι το Σάββατο για τον Παναθηναϊκό.