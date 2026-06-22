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Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είπε το «ναι» στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και επέστρεψε στον πάγκο του Παναθηναϊκού μετά από 14 ολόκληρα χρόνια.

Ο Σέρβος προπονητής δεν ήταν ποτέ στην ζωή του λάτρης των γρήγορων αυτοκινήτων. Στην πρώτη του θητεία στον πάγκο του «τριφυλλιού», δηλαδή την περίοδο που έχτιζε την αυτοκρατορία του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη, ο Ομπράντοβιτς επέλεξε για τις μετακινήσεις του ένα μικρό, οικονομικό αυτοκίνητο.

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Το πράσινο Chevrolet που χρησιμοποιούσε ο Ζοτς δεν ήταν πάνω από 1.000 κιβικά, ενώ η τιμή του στην αγορά έφτανε μέχρι τα 10.500 ευρώ. Ακόμα και έτσι, ο Σέρβος τεχνικός συνήθιζε να χαρακτηρίζει το μικρό αυτοκίνητο σαν «πράσινη Ferrari», ενώ παλαιότερα είχε γίνει viral ένα σχετικό βίντεο.

Zeljko Obradovic pulling out his Ferrari for the trip back to Athens ☘️🚘 pic.twitter.com/QFgDq4bwUO June 21, 2026

Παρόμοιο ήταν το γούστο του Σέρβου και στην πατρίδα του, όπου τα τελευταία χρόνια ήταν προπονητής της Παρτίζαν. Εκεί, ο οδηγούσε ένα Fiat 500, η τιμή του οποίου δεν ξεπερνούσε τις 20.000 ευρώ.