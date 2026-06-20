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Στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής μπασκετικής επικαιρότητας βρίσκεται ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με νέο δημοσίευμα από τη Σερβία να υποστηρίζει πως ο πολύπειρος προπονητής έχει ήδη υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα, η σερβική ιστοσελίδα «TeleSport» αναφέρει ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε οριστική συμφωνία, η οποία προβλέπει την επιστροφή του Ομπράντοβιτς στον πάγκο των «πρασίνων», εκεί όπου έγραψε τη δική του χρυσή ιστορία κατακτώντας πολυάριθμους τίτλους και έξι τρόπαια EuroLeague.

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🚨 BREAKING: IT’S DONE, ZELJKO OBRADOVIC IS RETURNING TO PANATHINAIKOS! 🔥



According to our exclusive sources, the legendary head coach HAS SIGNED a THREE-YEAR deal worth €10.5 million with the club where he previously achieved tremendous success! 🍀



More details soon 👀🔜 pic.twitter.com/VUp5G3XmWb — TeleSport.rs (@TelesportRS) June 20, 2026

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το συμβόλαιο που φέρεται να έχει υπογράψει ο Σέρβος τεχνικός είναι διάρκειας τριών ετών, με συνολικές απολαβές που αγγίζουν τα 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Η είδηση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στους φίλους του Παναθηναϊκού και συνολικά στον μπασκετικό κόσμο, καθώς ενδεχόμενη επιστροφή του Ομπράντοβιτς θα αποτελούσε μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων ετών στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις εμπλεκόμενες πλευρές.