Ο «διαστημικός» ΠΑΟΚ ήταν καταιγιστικός στην Τούμπα, έκανε ότι ήθελε στο γήπεδο και με σκόρερ τους Μπιάνκο, Γιακουμάκη, Κωνσταντέλια και Μπάμπα έφτασε σε ένα άνετο 4-0 κόντρα στους Γιάνγκ Μπόις για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Μόλις στο 6′ αποβλήθηκε ο Γκίγκοβιτς με απευθείας κόκκινη κάρτα για τους φιλοξενούμενους.

Από πολύ νωρίς η ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου απέκτησε μεγάλη ευκαιρία να βάλει τις βάσεις για ένα θετικό αποτέλεσμα. Μόλις στο 6′, ο Γκίγκοβιτς βρήκε επικίνδυνα τον Γιακουμάκη με τις τάπες σε μία φάση για την οποία ο διαιτητής πήγε στο VAR για να την ελέγξει. Αμέσως ο διαιτητής Γιοβάνοβιτς έδειξε την κόκκινη κάρτα στον παίκτη των φιλοξενούμενων, με τον Γκίγκοβιτς να αφήνει την ομάδα του με 10 παίκτες.

Advertisement

Advertisement

Η αποβολή του Γκίγκοβιτς έφερε πίεση στην άμυνα των Ελβετών και στα επόμενα λεπτά ο ΠΑΟΚ πίεζε αρκετά την Γιάνγκ Μπόις, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία με τον Ντεσπόντοφ στο 23′. Ο Τάισον ξέφυγε εντυπωσιακά από τους αντιπάλους του, μοίρασε την μπάλα δεξιά στον Βούλγαρο, αλλά το σουτ που επιχείρησε ήταν αρκετά άστοχο.

Λίγο αργότερα, ο Κωνσταντέλιας έβγαλε ωραία κάθετη στον Κένι, ο οποίος σούταρε από το ύψος της μεγάλης περιοχής, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ (29′). Ο «δικέφαλος του Βορρά» συνέχισε να απειλεί, είχε την μπάλα στα πόδια του, ωστόσο όσα σουτ επιχείρησαν οι παίκτες του ήταν άστοχα και το ημίχρονο έληξε ισόπαλο 0-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ συνέχισε να «πολιορκεί» την άμυνα των Ελβετών. Στο 52′ ο Ντεσπόντοφ πήρε την κεφαλιά μέσα στην μεγάλη περιοχή, με τον Κέλερ να αποκρούει, ενώ στην συνέχεια της φάσης, ο Γιακουμάκης κατέβασε ωραία με το στήθος, αλλά το σουτ που επιχείρησε από κοντά κατέληξε κόρνερ.

«Έσπασε το ρόδι» ο Μπιάνκο

Δύο λεπτά αργότερα, ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ με τον Μπιάνκο. Ο Κωνσταντέλιας πέρασε εντυπωσιακά την μπάλα στον Μπάμπα, εκείνος έκανε γύρισμα από αριστερά, βρίσκοντας τον Μπιάνκο στο ύψος του πέναλτι και ο Ιταλός με μία εντυπωσιακή προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κέλερ, κάνοντας το 1-0.

Στο 59′ ακολούθησε νέα χαμένη ευκαιρία για τον «δικέφαλο» με τον Κωνσταντέλια να μπαίνει με ωραίο σλάλομ στην περιοχή των Γιάνγκ Μπόις και την μπάλα να φτάνει στον Μεϊτέ, το σουτ του οποίου ήταν άστοχο.

Ζίβκοβιτς, Οζντόεφ, Γιακουμάκης και 2-0 ο ΠΑΟΚ

Στο 67′ ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 2-0, έχοντας ως σκόρερ τον Γιακουμάκη. Ο Τάισον άλλαξε εκπληκτικά την μπάλα για τον Ζίβκοβιτς, ο Σέρβος την προώθησε στον Οζντόεφ και εκείνος με ωραίο γύρισμα βρήκε τον Έλληνα φορ, ο οποίος κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας των Ελβετών και σκόραρε από κοντά.

Advertisement

Ο «δικέφαλος του Βορρά» δεν σταμάτησε εκεί όμως. Παίζοντας θεαματικό ποδόσφαιρο και με ωραίες συνεργασίες ανάμεσα σε Τάισον, Ζίβκοβιτς και Γιακουμάκη, η μπάλα έφτασε με ασίστ του Σέρβου στον Κωνσταντέλια, ο οποίος με μία μικρή προσποίηση «άδειασε» την αντίπαλη άμυνα και με ωραίο σουτ έκανε το 3-0 για την ομάδα του (71′).

Έκανε ότι ήθελε στο γήπεδο

Ο ΠΑΟΚ έκανε πραγματικά ότι ήθελε στο γήπεδο. Οι Ελβετοί έμοιαζαν να τα έχουν «χαμένα» και στο 76′ ο Μπάμπα έκανε το 4-0, μετά από ασίστ του Κένι από δεξιά, σε μία φάση στην οποία συνεργάστηκαν τα δύο μπακ του «δικέφαλου», μέσα στην περιοχή των Γιάνγκ Μπόις.

Αυτό ήταν και το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης, με τον ΠΑΟΚ να φτάνει στην δεύτερη σερί νίκη του στην Ευρώπη, έπειτα από το εντυπωσιακό διπλό στην έδρα της Λιλ με 3-4 και πλέον κοιτάζει με ψηλότερα στην βαθμολογία της League Phase.

Advertisement

Οι ενδεκάδες:

ΠΑΟΚ (Ρασβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Μιχαηλίδης, Βολιάκο, Μπάμπα, Μεϊτέ, Μπιάνκο (Οζντόεφ), Τάισον (Ιβάνουσετς), Ντεσπόντοφ (Ζίβκοβιτς), Κωνσταντέλιας (Πέλκας), Γιακουμάκης (Τσάλοφ)

Γιάνγκ Μπόις (Χεράρδο Σεοάνε): Κέλερ, Γιάνκο (Άντριους), Ζούκρου, Λάουπερ, Χάντζαμ, Ραβέλοσον, Γκίγκοβιτς, Φάσναχτ (Κόλει), Σάντσες (Πεχ), Βιρτζίνιους (Μοντέιρο), Κόρντοβα (Μπεντιά)

Advertisement