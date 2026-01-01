Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θέλει να ξεχάσει το 2025 και να κάνει μία νέα αρχή το 2026.

Μιλώντας στο περιθώριο του United Cup στο Περθ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δήλωσε πως κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν, σκέφτηκε ακόμη και να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Ο λόγος ήταν οι σοβαροί τραυματισμοί που τον ταλαιπώρησαν στην πλάτη και τον έκαναν να χάσει πολλά τουρνουά.

Ο πρώην Νο. 3 στον κόσμο θα ηγηθεί της Εθνικής oμάδας μαζί με τη Μαρία Σάκκαρη στο United Cup, έχοντας αφήσει πίσω όλα τα προβλήματα που τον ταλαιπώρησαν.

«Υπήρξαν στιγμές που πραγματικά φοβήθηκα. Μετά το US Open δεν μπορούσα καν να περπατήσω για δύο ημέρες. Εκεί αρχίζεις να σκέφτεσαι διαφορετικά το μέλλον σου.

Το μεγαλύτερο ερώτημα ήταν αν μπορώ να τελειώσω έναν αγώνα χωρίς να πονάω. Αυτό σε φθείρει ψυχολογικά. Όταν δεν ξέρεις αν θα αντέξει το σώμα σου, όλα γίνονται πιο δύσκολα.

Η προετοιμασία πήγε πολύ καλά. Για πρώτη φορά μετά από καιρό ένιωσα ότι μπορώ να δουλέψω χωρίς περιορισμούς. Το σημαντικότερο για μένα είναι να μπορώ να τελειώνω τους αγώνες χωρίς πόνο. Αυτό από μόνο του αλλάζει τα πάντα», δήλωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.