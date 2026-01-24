Η ΑΕΚ πανηγύρισε σημαντική νίκη στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», επικρατώντας 1-0 του Αστέρα AKTOR χάρη στο γκολ του Λούκα Γιόβιτς στο 38ο λεπτό, φτάνοντας τα 12 τέρματα στο φετινό πρωτάθλημα. Η φάση που έκρινε το ματς ξεκίνησε από εντυπωσιακή κούρσα του Πήλιου, με τον Βάργκα να περνάει τον Άλχο και να δίνει στον Γιόβιτς, ο οποίος σκόραρε με άψογη εκτέλεση. Ο Αστέρας προσπάθησε να αντιδράσει στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Μπαρτόλο και τον Κετού να απειλούν, αλλά η ΑΕΚ κράτησε το μηδέν και πήρε τους τρεις βαθμούς.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με δυναμική παρουσία της ΑΕΚ, με τον Γιόβιτς να έχει δύο καλές στιγμές από τα πρώτα λεπτά, ενώ οι γηπεδούχοι απάντησαν με αντεπιθέσεις, κυρίως μέσω του Κετού και του Καλτσά, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Μέχρι το 25ο λεπτό οι φάσεις ήταν περιορισμένες, αλλά ο ρυθμός παρέμενε καλός. Στο 26′ ο Κοϊτά απείλησε με δυνατό σουτ που απέκρουσε σωτήρια ο Παπαδόπουλος, ενώ τρία λεπτά μετά ο Τριανταφυλλόπουλος δεν μπόρεσε να σκοράρει με κεφαλιά. Ο Άλχο δοκίμασε σουτ στο 34′, αλλά η μπάλα πήγε ψηλά, πριν ο Γιόβιτς ανοίξει το σκορ στο 38′.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Αστέρας πίεσε για την ισοφάριση, δημιουργώντας καλές στιγμές στο 47′, 53′, 66′ και 76′, αλλά η ΑΕΚ διατήρησε την υπεροχή στην άμυνα. Η Ένωση απείλησε ξανά στο 79′ με κεφαλιά του Μουκουντί, ενώ στο φινάλε οι Αρκάδες είχαν δύο μεγάλες ευκαιρίες με τον Κετού, χωρίς αποτέλεσμα.

Με τη νίκη αυτή, η ΑΕΚ ανέβηκε μόνη πρώτη στη βαθμολογία με 44 βαθμούς, έχοντας παιχνίδια παραπάνω από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, ενώ ο Αστέρας παραμένει κοντά στη ζώνη υποβιβασμού με 13 βαθμούς. Οι βασικές ενδεκάδες των ομάδων ήταν: Αστέρας AKTOR: Παπαδόπουλος, Ιβανόφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά, Άλχο, Τζανδάρης, Μουνιόθ, Καλτσάς, Κετού, Μπαρτόλο, Μακέντα. ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Πινέδα, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς.