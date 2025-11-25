Απορίες και γέλια προκαλεί η απόφαση της αγγλικής δικαιοσύνης που καλεί τα μέλη μιας ιταλικής οικογένειας διαρρηκτών με λεία άνω των 1,2 εκατομμυρίων λιρών, συμπεριλαμβανομένων και όσων άρπαξαν από τον πρώην επιθετικό της Νιουκάστλ και νυν της Λίβερπουλ, Αλεξάντερ Ισακ, να επιστρέψουν 1 λίρα ο καθένας.

Τα αδέρφια Βαλεντίνο και Τζάκομο Νικόλοφ, η αδερφή τους Γέλα Γιοβάνοβιτς και ο γιος της Τσάρλι Γιοβάνοβιτς ταξίδεψαν στα βορειοανατολικά της Αγγλίας για να κάνουν έφοδο σε τρία σπίτια τον Απρίλιο του 2024. Οι τέσσερις καταδικάστηκαν σε φυλάκιση μεταξύ 6 και 10 ετών τον Μάιο του 2025, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC.

Ωστόσο, το Δικαστήριο του Νιουκάστλ, τους διέταξε να επιστρέψουν μόλις 1 λίρα έκαστος, με εξαίρεση τον Τσάρλι Γιοβάνοβιτς που πρέπει να πληρώσει 1.135 λίρες.

Η συμμορία έφτασε με πλοίο στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 27 Μαρτίου 2024 και χρησιμοποίησε ένα τροχόσπιτο ως «ορμητήριο», το οποίο πάρκαρε σε πρατήρια καυσίμων, ενώ χρησιμοποιούσε ένα άλλο αυτοκίνητο για να εντοπίζει στόχους και να πραγματοποιεί διαρρήξεις.

Στις 31 Μαρτίου έκλεψαν αγαθά αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου λιρών, συμπεριλαμβανομένων επώνυμων ρούχων, τσαντών, κοσμημάτων από ένα σπίτι στο Νιουκάστλ ενώ οι ιδιοκτήτες ήταν σε διακοπές.

Σε δεύτερο χρόνο, σύμφωνα πάντα με το BBC, η αδίστακτη συμμορία έβαλε στο στόχαστρο τον διενθή Σουηδό επιθετικό, Αλεξάντερ Ισακ, όσο εκείνος αγωνιζόταν ακόμη με τις «καρακάξες». Αφού παρακολούθησαν το προπονητικό κέντρο της Νιουκάστλ για δύο ημέρες, στη συνέχεια εισέβαλαν στο σπίτι του ποδοσφαιριστή στις 4 Απριλίου, αρπάζοντας 10.000 λίρες σε μετρητά, κοσμήματα αξίας 68.000 λιρών και το Audi RS6 του επιθετικού, αξίας 120.000 λιρών.

Η συμμορία, η οποία χαρακτηρίστηκε από τους εισαγγελείς ως «επαγγελματίες διαρρήκτες που έκαναν περιοδείες», φορούσε γάντια και μάσκες, έκλεινε τα τηλέφωνά της καθώς πλησίαζε τους στόχους της και έβαζε στο αυτοκίνητό της μια πινακίδα κυκλοφορίας, η οποία είχε κλαπεί από ένα γκαράζ.

Isak burglars to pay £1 back from £1.2m thefts https://t.co/lIjKvdlNPv
November 24, 2025

Συνελήφθησαν στην περιοχή του Μπέρμιγχαμ στις 13 Απριλίου. Αλλά επειδή στην κατοχή τους δεν βρέθηκαν χρήματα ή περιουσιακά στοιχεία, διατάχθηκαν να πληρώσουν ένα συμβολικό πρόστιμο 1 λίρας ο καθένας, με εππτά ημέρες επιπλέον φυλάκισης σε περίπτωση που δεν καταβληθούν τα χρήματα.

Για την ιστορία, ο Ισακ το περασμένο καλοκαίρι έγινε η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Premier League, όταν μετακόμισε από τη Νιουκάστλ στη Λίβερπουλ έναντι του ποσού-ρεκόρ των 150 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, η αποζημίωση της 1 λίρας πιθανότατα δεν του «χρυσώνει» το χάπι.

Πήρε σκύλο επειδή φοβάται ο Ισακ

Τα προηγούμενα 24ωρα, μάλιστα, έγινε γνωστό ότι ο Αλεξάντερ Ισακ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun, ο 26χρονος επιθετικός δέχεται απειλές για την ίδια του τη ζωή, κυρίως λόγω της απογοητευτικής πορείας της εθνικής Σουηδίας στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, όπου τερμάτισε στην τελευταία θέση του ομίλου, αλλά και λόγω της στάσης του το καλοκαίρι, όταν πίεζε με κάθε τρόπο τη διοίκηση της Νιουκάστλ να τον παραχωρήσει στη Λίβερπουλ.

EXCLUSIVE: Liverpool star Alexander Isak splashes out £30k on ‘essential’ guard dog after receiving death threats

https://t.co/pXOhszPFI7 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 21, 2025

Έτσι, πήρε την απόφαση να «επενδύσει» για τη σωματική του ακεραιότητα, πληρώνοντας 30.000 λίρες για έναν σκύλο-φύλακα.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα άρτια εκπαιδευμένο ντόπερμαν, με την Phoenix Dogs, να ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει «τίποτα πιο πιστό» από έναν σκύλο προστασίας.

(με πληροφορίες από BBC, Sun)