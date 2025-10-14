Μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη της Εθνικής Ελπίδων απέναντι στη Γερμανία την προηγούμενη αγωνιστική (2-3), οι διεθνείς μας συνέχισαν νικηφόρα, επικρατώντας της Λετονίας με 1-0 χάρη στο γκολ του Στέφανου Τζίμα στο 83ο λεπτό, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των προκριματικών του Euro 2027.

Οι γηπεδούχοι δυσκόλεψαν αρκετά τη «γαλανόλευκη», ιδιαίτερα στο αμυντικό κομμάτι, καθώς δεν της επέτρεψαν να δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες και να φτάσει νωρίτερα στο πολυπόθητο γκολ. Παρ’ όλα αυτά, η ποιότητα του Τζίμα —ο οποίος μπήκε αλλαγή λίγο πριν την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου— έκανε τη διαφορά. Με ένα άψογο πλασέ, ο νεαρός επιθετικός χάρισε στην Ελλάδα μια πολύτιμη νίκη.

Μετά τις επιτυχίες απέναντι στη Γερμανία και τη Λετονία, η Εθνική Ελπίδων πέτυχε το «3 στα 3» στον 6ο όμιλο και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας με εννέα βαθμούς.

Το επόμενο παιχνίδι της Εθνικής έχει οριστεί για την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου (17:00), όπου θα αντιμετωπίσει τη Γεωργία εντός έδρας.

Το ματς

Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι, έχοντας από νωρίς την πρωτοβουλία των κινήσεων απέναντι σε έναν θεωρητικά πιο αδύναμο αντίπαλο.

Παρά τη διάθεση και την ένταση με την οποία ξεκίνησε η «γαλανόλευκη», η πολυπρόσωπη άμυνα της Λετονίας έκλεινε σωστά τους χώρους, περιορίζοντας σημαντικά τη δημιουργία της Ελλάδας στο ανοιχτό γήπεδο. Έτσι, οι διεθνείς μας απείλησαν κυρίως μέσω στατικών φάσεων και μακρινών σουτ.

Σε αντίθεση με το ματς της 2ης αγωνιστικής κόντρα στη Γερμανία, η Εθνική Ελπίδων έδειξε ασύνδετη στο επιθετικό της παιχνίδι. Αν και κέρδιζε αρκετές μπάλες στο χώρο του κέντρου, της έλειπε η τελική πάσα που θα μετουσίωνε την υπεροχή σε καθαρή ευκαιρία για γκολ.

Η μοναδική ουσιαστική στιγμή στο πρώτο ημίχρονο ήρθε στο 33′. Οι διεθνείς μας πίεσαν ψηλά, έκλεψαν την μπάλα και ο Δημήτρης Καλοσκάμης δοκίμασε ένα δυνατό σουτ, με τον Παρφιόνοβς να αποκρούει εντυπωσιακά και να στέλνει την μπάλα σε κόρνερ.

Βλέποντας την ομάδα του να δυσκολεύεται στη δημιουργία, ο Γιάννης Ταουσιάνης προχώρησε σε τρεις αλλαγές πριν την έναρξη του δεύτερου μέρους. Οι Μπάμπης Κωστούλας, Στέφανος Τζίμας και Αντριάνο Μπρέγκου πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο, αντικαθιστώντας τους Λάμπρο Σμυρλή, Δημήτρη Ράλλη και Κωνσταντίνο Γκούμα.

Η Εθνική μπήκε ανανεωμένη στο δεύτερο ημίχρονο και λίγο έλειψε να σκοράρει στο 47′. Ο Κωστούλας με ωραία προσποίηση απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο και έκανε παράλληλο γύρισμα στην περιοχή, όμως ο Πνευμονίδης δεν πρόλαβε να βρει την μπάλα, η οποία κατέληξε άουτ.

Η μεγάλη ευκαιρία ήρθε στο 66′. Ο Άλεν πέρασε εντυπωσιακά τον αντίπαλό του και σούταρε με το δεξί, αναγκάζοντας τον Παρφιόνοβς σε δύσκολη απόκρουση. Η μπάλα κατέληξε στον Μπρέγκου, που πλάσαρε σε κενή εστία, όμως ο Μιχάλκοβς απομάκρυνε πάνω στη γραμμή, κρατώντας το μηδέν για τους γηπεδούχους.

