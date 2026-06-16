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Ο Άλεκ Πίτερς αποχαιρετά τον Ολυμπιακό έπειτα από τέσσερα χρόνια παρουσίας στους «ερυθρόλευκους», κλείνοντας έναν ιδιαίτερα επιτυχημένο κύκλο με την ομάδα του Πειραιά.

Ο Αμερικανός φόργουορντ, που αποτέλεσε έναν από τους πιο αγαπητούς παίκτες της εξέδρας, επέλεξε να αποχαιρετήσει τον σύλλογο μέσω ενός συγκινητικού βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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«Αυτό θα είναι δύσκολο», ήταν τα πρώτα του λόγια, δείχνοντας από την αρχή τη συναισθηματική φόρτιση της στιγμής.

Στο βίντεο περιλαμβάνονται μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της παρουσίας του με τη φανέλα του Ολυμπιακού, συνοδευόμενες από ένα προσωπικό μήνυμα προς τους φιλάθλους και τους ανθρώπους του συλλόγου.

Κατά τη διάρκεια της τετραετούς θητείας του, ο Πίτερς συνέβαλε σημαντικά στις επιτυχίες της ομάδας, κατακτώντας τίτλους και αποτελώντας σταθερό μέλος του αγωνιστικού κορμού. Η φετινή σεζόν ολοκληρώθηκε ιδανικά για τον Ολυμπιακό, με την κατάκτηση τόσο της Euroleague όσο και του ελληνικού πρωταθλήματος, επιτυχίες στις οποίες ο Αμερικανός είχε ουσιαστική συμμετοχή.

Παρά τις προσπάθειες της διοίκησης να τον διατηρήσει στο ρόστερ, ο 31χρονος παίκτης αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, αποδέχθηκε την πρόταση της Αρμάνι Μιλάνο, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με συνολικές απολαβές που φτάνουν τα 3,6 εκατομμύρια ευρώ.

Με την αποχώρησή του, ο Πίτερς αφήνει πίσω του σημαντικές στιγμές και μια ισχυρή σχέση με τον κόσμο του Ολυμπιακού, ο οποίος τον αποχαιρετά με σεβασμό και ευγνωμοσύνη για την προσφορά του στην ομάδα.