Η Βίρτους Μπολόνια (8-10) έβαλε δύσκολα στον Ολυμπιακό (10-7), έριξε την διαφορά από το -19 στο καλάθι, ωστόσο είχε τους Ντόρσει (23π.) και Φουρνιέ (7/10 τρίποντα) σε μεγάλο βράδυ και πήρε ένα σπουδαίο διπλό με 94-97 στην Ιταλία για την 18η αγωνιστική της Euroleague, σε έναν αγώνα «θρίλερ» που τα είχε όλα.

Το παιχνίδι:

Ο Ολυμπιακός μπήκε καλύτερα στο ξεκίνημα της αναμέτρησης και η μπάλα έφτανε αρκετά συχνά στον Βεζένκοφ (8π.), ο οποίος έδωσε από νωρίς το προβάδισμα στην ομάδα του (7-12, 3′). Στην συνέχεια, οι γηπεδούχοι ισορρόπησαν, έτρεξαν στο ανοιχτό γήπεδο και εκμεταλλεύτηκαν τα πολλά λάθη των Πειραιωτών στην κυκλοφορία της μπάλας, με τον Βιλντόζα να σκοράρει στον αιφνιδιασμό (20-17, 8′).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έπαιξαν με μεγαλύτερη συγκέντρωση στην επίθεση, περιόρισαν τα λάθη στην κυκλοφορία της μπάλας και με πρωταγωνιστή τον Φουρνιέ (3/3 τρίποντα) έκαναν το +7 (32-39, 15′). Οι «ερυθρόλευκοι» βελτιώθηκαν σημαντικά και στην άμυνα, ενώ αρκετά επιδραστικός ήταν στην επίθεση ο Πίτερς (11π.) με τον Ολυμπιακό να διατηρεί το προβάδισμα που απέκτησε νωρίτερα.

«Καυτός» Φουρνιέ με ρεσιτάλ πίσω από τα 6.75 – Στο +19 ο Ολυμπιακός

Στην τρίτη περίοδο, ο Ολυμπιακός συνέχισε να είναι εύστοχος από την περιφέρεια (47%), με τον Φουρνιέ να εξακολουθεί να «πυροβολεί» πίσω από τα 6.75. Ο Γάλλος (18π.) ήταν μόνιμη απειλή για την άμυνα της Βίρτους και έκανε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του στην φετινή σεζόν. Στην συνέχεια, ο Ντόρσει (15π.) από μακριά και ο Φουρνιέ με νέο τρίποντο διεύρυνε ακόμα περισσότερο την διαφορά των Πειραιωτών (57-76, 28′).

Μπλακ άουτ στο τέταρτο δεκάλεπτο – Επέστρεψε η Βίρτους

Στο τέταρτο δεκάλεπτο η Βίρτους Μπολόνια έτρεξε στο ανοιχτό γήπεδο και προσπάθησε να επιβάλει τον δικό της γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι. Με ένα 10-0 σερί και δύο συνεχόμενα τρίποντα από τους Χάκετ και Μόργκαν κατέβασε την διαφορά στους οκτώ πόντους (72-80, 33′). Ο προπονητής του Ολυμπιακού κάλεσε τάιμ άουτ, ωστόσο η Βίρτους συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και ο Μόργκαν (13π.) μείωσε ακόμα περισσότερο (75-80).

Ο Ολυμπιακός αντέδρασε προσωρινά με τους Ντόρσει και Βεζένκοφ (16π.) και έφτασε την διαφορά ξανά σε διψήφια νούμερα (78-88, 35′). Ωστόσο, η Βίρτους δεν έλεγε να τα παρατήσει και με δύο συνεχόμενα τρίποντα από τον Βιλντόσα (15π.) μείωσε εκ νέου (85-90). Οι Ιταλοί συνέχισαν να παίζουν με μεγάλη ένταση στην άμυνα, με τους παίκτες του Ολυμπιακού να πέφτουν στην «παγίδα» και εκείνους της Βίρτους να το εκμεταλλεύονται, τρέχοντας στον αιφνιδιασμό και μειώνοντας περισσότερο (88-90, 38′).

Μεγάλο τρίποντο ο Ντόρσει – Νικητής ο Ολυμπιακός

Την στιγμή που η Βίρτους πίεζε διαρκώς τους «ερυθρόλευκους» για την ανατροπή, ο Ντόρσει σκόραρε ένα δύσκολο τρίποντο από την περιφέρεια, στα 23 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε, δίνοντας μία πολύτιμη λύση στο «θρίλερ» της Μπολόνια (92-95). Ακολούθως ο Ντιουφ κάρφωσε την μπάλα, με τον Ολυμπιακό να διατηρεί το προβάδισμα στα 8 δευτερόλεπτα.

Ο Ολυμπιακός είχε στην συνέχεια την επαναφορά και οι παίκτες της Βίρτους άργησαν να κάνουν φάουλ στον Πίτερς, ο οποίος πήγε στις βολές στα τρία δευτερόλεπτα. Ο Αμερικανός έκανε 2/2 (94-97), οι Ιταλοί αστόχησαν στην τελευταία επίθεση και οι «ερυθρόλευκοι» απέφυγαν έτσι το κάζο. Να σημειωθεί ότι οι γηπεδούχοι διαμαρτύρονται για παράβαση 5 δευτερολέπτων στην επαναφορά του Ολυμπιακού στο τέλος.

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 41-50, 60-77, 94-97

Βίρτους Μπολόνια: (Ντούσκο Ιβάνοβιτς) Βιλντόσα 17, Έντουαρτς 14, Παγιόλα 4, Νιανγκ 7, Σμάιλαγκιτς 9, Άλστον 8, Χάκετ 6, Μόργκαν 15, Ντιαρά, Ντιουφ 12, Ακελε 2

Ολυμπιακός: (Γιώργος Μπαρτζώκας) Γουόκαπ 2, Ντιλικίνα 2, Μόρις, Βεζένκοφ 16, Παπανικολάου 5, Ντόρσει 23, Πίτερς 13, Μιλουτίνοφ 13, Χολ, Φουρνιέ 21