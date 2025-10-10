Καλύτερη εξέλιξη δεν θα μπορούσε να έχει για τον Ολυμπιακό η πρώτη αναμέτρηση στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την αγωνιστική περίοδο 2025-26 της Ευρωλίγκας. Οι “ερυθρόλευκοι” δεν επέτρεψαν στη “νεοφώτιστη” στην Euroleague, Dubai BC, να πιστέψει ότι μπορεί να διεκδικήσει κάτι στο Φάληρο.

Το ματς ουσιαστικά τελείωσε σε τρία δεκάλεπτα, με τους Πειραιώτες να κάνουν άνετα το 2-1 (86-67), πριν από το ντέρμπι “αιωνίων” για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Έγινε “αφεντικό” του ματς, όταν ανέβασε ένταση στην άμυνα

Το παιχνίδι άρχισε με τρίποντο του Νιλικίνα, ο οποίος ξεσήκωσε το κοινό στο ΣΕΦ στην πρώτη του εμφάνιση με τα ερυθρόλευκα στην Ευρωλίγκα. Ωστόσο, ο Καμπενγκέλε ήταν σοβαρό πρόβλημα για τον Ολυμπιακό στο ξεκίνημα του αγώνα. Ο Βεζένκοφ και ο σέντερ της Ντουμπάι κυριάρχησαν πάνω στο παρκέ και ήταν οι απόλυτοι πρωταγωνιστές του 11-11, που ήταν το σκορ στα μισά της πρώτης περιόδου της αναμέτρησης. Πάντως, σταδιακά ο Ολυμπιακός πήρε το πάνω χέρι στο ματς χάρη στη βελτιωμένη αμυντική του λειτουργία, τον Ντόρσεϊ που μπήκε κι αυτός στην εξίσωση με συνεχόμενους πόντους, αλλά και τον Βεζένκοφ που έκλεισε το δεκάλεπτο με εννέα πόντους. Έτσι, οι Πειραιώτες τελείωσαν την πρώτη περίοδο στο +7 (23-16), χωρίς να πιάσουν ιδιαίτερα υψηλή απόδοση στο σημείο αυτό.

Εμφατική πρεμιέρα στο ΣΕΦ για τον Ολυμπιακό με Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ να κυριαρχούν

Πήρε λύσεις από τον πάγκο και μαζί διψήφιο προβάδισμα

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός μπήκε με ένα πολύ γρήγορο σερί 6-0, από ένα τρίποντο του Ντόρσεϊ κι ένα έμμεσο του Χολ, κάνοντας το 29-16, που ανάγκασε τον Γκόλεματς να καλέσει τάιμ-άουτ μόλις 39 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της περιόδου. Η Ντουμπάι απάντησε άμεσα με ένα δικό της 6-0, με το πρώτο καλάθι του Πετρούσεφ στην επιστροφή του στον Πειραιά να έρχεται μετά από περίπου δώδεκα λεπτά αγώνα. Ωστόσο, οι “ερυθρόλευκοι” πήραν ξανά διψήφια διαφορά (33-22, 14’) μετά από εκτελέσεις των Ντόρσεϊ και Παπανικολάου. Παρά τη νέα αντεπίθεση της αραβικής ομάδας, ο Ολυμπιακός διατήρησε τη διψήφια διαφορά με πόντους των Πίτερς, Μιλουτίνοφ και Λι. Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε στο 43-31, με τους πρωταθλητές Ελλάδος να έχουν 12/18 δίποντα και 19 ριμπάουντ, έναντι των 12 της Ντουμπάι, που είχε 1/11 τρίποντα.



“Ερυθρόλευκο” ρεσιτάλ στην επίθεση με πρωταγωνιστή τον Βεζένκοφ

Το ματς έγινε πιο παραγωγικό στην τρίτη περίοδο. Ο Ολυμπιακός είχε καταφέρει στο πρώτο μισό να κρατήσει την Ντουμπάι πολύ κάτω από τα στάνταρ της, αλλά όταν οι φιλοξενούμενοι έγιναν πιο αποτελεσματικοί, δεν είχαν τρόπο να σταματήσουν τους “ερυθρόλευκους”, οι οποίοι πετούσαν… φωτιές στην επίθεση, προεξάρχοντος του Σάσα Βεζένκοφ. Οι Πειραιώτες έκαναν επιμέρους 18-10 στα πρώτα πέντε λεπτά της περιόδου, πηγαίνοντας στο +20 (61-41), με τον Βούλγαρο φόργουορντ να πετυχαίνει 13 πόντους στο διάστημα αυτό. Οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν ορισμένα συνεχόμενα λάθη της ελληνικής ομάδας και μείωσαν σχεδόν στο μισό τη διαφορά, κάνοντας το σκορ 64-52 (28’), όμως η τρίαδα Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Ντόρσεϊ, έστειλε τον Ολυμπιακό στο +19 (71-52) στο φινάλε της τρίτης περιόδου.



Βοήθησαν όλοι και το πόδι δεν έφυγε από το… γκάζι

Τυπική διαδικασία ήταν το τελευταίο δεκάλεπτο στο Φάληρο, αλλά οι παίκτες του Ολυμπιακού δεν χαλάρωσαν, παρά τη μεγάλη διαφορά και τις αλλαγές που έκανε στην πεντάδα του ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Όσοι ήρθαν από τον πάγκο, έδωσαν λύσεις στους “ερυθρόλευκους”, με τους Λι, Χολ και Γουόρντ να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Οι Πειραιώτες έφθασαν στο +24 (76-52) για πρώτη φορά στο 32’ κι αυτή ήταν η μέγιστη τιμή της διαφοράς, στην οποία ο Ολυμπιακός έφθασε και σε άλλα σημεία της τέταρτης περιόδου, προτού η Ντουμπάι βρει τρόπους στο φινάλε να μειώσει λίγο με πρωταγωνιστή τον Πετρούσεφ.

Για τον Ολυμπιακό ξεχώρισε η εκπληκτική τριάδα των Σάσα Βεζένκοφ (25 πόντοι, 11 ριμπάουντ), Νίκολα Μιλουτίνοφ (13 πόντοι, 11 ριμπάουντ) και Τάιλερ Ντόρσεϊ (14 πόντοι), ενώ για την Dubai BC “διασώθηκαν” οι Φίλιπ Πετρούσεφ (14 πόντοι) και Ντουέιν Μπέικον (13 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, αλλά με 5/14 σουτ)

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 43-31, 71-52, 86-67