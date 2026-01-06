Ο Ολυμπιακός (11-8) έδωσε την δική του «μάχη» στην Τουρκία κόντρα στην Φενερμπαχτσέ (13-6) για την 20η αγωνιστική της Euroleague, ωστόσο η προσπάθεια δεν αποδείχθηκε αρκετή. Ο «διπλός» Μπόλντουιν (17 πόντοι, 11 ασίστ, 6 ριμπάουντ) ήταν εξαιρετικός, «πλήγωσε» την πρώην ομάδα του και οι Τούρκοι έφτασαν σε μία δίκαιη επικράτηση.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν καλύτεροι για μεγάλο διάστημα της αναμέτρησης, ωστόσο η Φενερμπαχτσέ αντέδρασε στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου και αποσυντόνισε την επίθεση των Πειραιωτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι «ερυθρόλευκοι» αγωνίστηκαν χωρίς Μιλουτίνοφ, Νιλικίνα, Γουόρντ, Μακίσικ, ενώ ο Παπανικολάου έγινε ο πρώτος ριμπάουντερ στην ιστορία του Ολυμπιακού, ξεπερνώντας τον Γιώργο Πρίντεζη.

Το παιχνίδι:

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν τον αγώνα δίνοντας έμφαση στην άμυνα. Το σκορ έμεινε αρκετά χαμηλά, ενώ οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν άστοχοι από την περιφέρεια (0/4 τρίποντα). Η Φενερμπαχτσέ έκανε το +5 με τον Χόρτον Τάκερ (10-5), ωστόσο ο Ολυμπιακός έψαξε τον «μαχητικό» Χολ (7π.), αντέδρασε και έκλεισε το δεκάλεπτο μπροστά, μετά το ωραίο coast to coast καλάθι από τον Ντόρσει (10π.) (18-22).

Στην δεύτερη περίοδο, οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν να ψάχνουν τον «ακούραστο» Χολ (9 πόντοι, 5 ριμπάουντ), με τον Αμερικανό σέντερ του Ολυμπιακού να είναι μόνιμη απειλή για την άμυνα της Φενέρ και τον Σαρούνας Γιασισκεβίτσιους να καλεί σε τάιμ άουτ μετά το ωραίο κάρφωμα που επιχείρησε (22-27, 12′). Οι γηπεδούχοι πίεσαν, προσπάθησαν να ρίξουν την διαφορά και τα κατάφεραν μετά την πιρουέτα του φοβερού Χόρτον Τάκερ (13π.), προτού ο Βεζένκοφ (5π.) υπογράψει το 36-40 του δεύτερου δεκαλέπτου.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, η Φενερμπαχτσέ βελτίωσε την άμυνα και αποσυντόνισε τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Μπόλντουιν (7 ασίστ) ήταν εξαιρετικός στην δημιουργία και με δική του πάσα ο Μπιμπέροβιτς ευστόχησε για τρεις, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του μετά από ώρα (50-48, 15′). Ο Ολυμπιακός αντέδρασε προσωρινά χάρη σε δύο συνεχόμενες φάσεις από τον Φουρνιέ, με τον Γάλλο να σκοράρει από την περιφέρεια και να μοιράζει στον Χολ (15π.) για το κάρφωμα του Αμερικανού (56-60), ενώ η τρίτη περίοδος έληξε 62-62 με τρίποντο από τον Μπόστον (7π.)

Τέταρτο φάουλ ο Χολ, αμυντικά προβλήματα ο Ολυμπιακός

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Φενερμπαχτσέ πήρε το τέταρτο φάουλ του Χολ και ο Ολυμπιακός αναγκάστηκε να χαμηλώσει το σχήμα, παίζοντας στο «5» με τον Πίτερς. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να παίζουν δυνατά στην άμυνα και μετά το μπλοκ στον Μόρις και την γρήγορη μετάβαση στον αιφνιδιασμό, ο Μπόστον σκόραρε εύκολα, αναγκάζοντας τον Γ. Μπαρτζώκα να ζητήσει τάιμ άουτ (70-66, 34′).

Η Φενερμπαχτσέ έτρεξε στο ανοιχτό γήπεδο και μετά το τρίποντο του Μέλι και το καλάθι του Χόρτον Τάκερ, διεύρυνε την διαφορά στους εννιά σε ένα κρίσιμο χρονικά σημείο (82-73, 38′). Ο διπλός Μπόλντουιν (16 πόντοι, 10 ασίστ) συνέχισε να αποτελεί «πονοκέφαλο» στην άμυνα και ο Αμερικανός με νέο καλάθι απάντησε σε αυτό του Βεζένκοφ (20π.) (84-75, 39′). Το παιχνίδι δεν γυρνούσε για τους Πειραιώτες. Ο χρόνος ήταν λίγος, η Φενερμπαχτσέ έπαιξε υποδειγματική άμυνα στο τελευταίο δεκάλεπτο, με τους Τούρκους να φτάνουν σε μία δίκαιη νίκη, έχοντας δύο περισσότερες από τους «ερυθρόλευκους» στην βαθμολογία της Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 36-40, 62-62, 88-80

Φενερμπαχτσέ: (Σαρούνας Γιασισκεβίτσιους) Μπόλντουιν 17, Μέλι 11, Χόρτον Τάκερ 17, Μπόστον 14, Μπιμπέροβιτς 8, Γιάντουνεν, Χολ 10, Σίλβα 4, Κόλσον 5, Μπιρτς 2

Ολυμπιακός: Γουόκαπ 2, Λαρεντζάκης, Μόρις 2, Βεζένκοφ 24, Παπανικολάου, Ντόρσει 15, Πίτερς 4, Αντετοκούνμπο 2, Χολ 16, Φουρνιέ 15