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Ο Ολυμπιακός ξεκινά την ευρωπαϊκή του πορεία την Τρίτη (4/8, 21:00) απέναντι στη Ναϊμέγκεν στο «Γ. Καραϊσκάκης», για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους χωρίς προβλήματα και είναι έτοιμοι να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα πλέι οφ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, έχοντας στο πλευρό τους περισσότερους από 30.000 φιλάθλους, με το γήπεδο να οδεύει προς sold out.

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Σε περίπτωση πρόκρισης του Ολυμπιακού, οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Μπόντο Γκλιμτ.

Η σέντρα του αγώνα θα γίνει στις 21:00 και η μετάδοση θα πραγματοποιηθεί από το Cosmote Sport 1 HD.