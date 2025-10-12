Ο περσινός MVP της Euroleague, Κέντρικ Ναν, δεν θα συμπεριληφθεί στη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Αμερικανός γκαρντ δέχθηκε μια γονατιά και στην τελευταία προπόνηση των «πρασίνων» αισθάνθηκε ενοχλήσεις, με αποτέλεσμα ο Εργκίν Αταμάν να αποφασίσει να τον προφυλάξει.

Εκτός αποστολής για το παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής της Basket League στο ΣΕΦ θα μείνει και ο Μάριους Γκριγκόνις.

Έτσι, η εξάδα των ξένων που θα έχει στη διάθεσή του ο Παναθηναϊκός αποτελείται από τους: Γκραντ, Σορτς, Όσμαν, Χουάντσο, Χολμς και Γιούρτσεβεν.

