Ο Εβάν Φουρνιέ δεν θα δώσει το «παρών» στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, καθώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε τις τελευταίες ημέρες.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να τον προφυλάξει, ώστε να μην υπάρξει επιδείνωση της κατάστασής του, επιλέγοντας να τον αφήσει εκτός δωδεκάδας.

Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί χωρίς τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος επίσης αντιμετωπίζει ενοχλήσεις.

Η εξάδα των ξένων που δήλωσε ο Ολυμπιακός για το παιχνίδι αποτελείται από τους: Τάισον Γουόρντ, Σέιμπεν Λι, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ και Φρανκ Νιλικίνα.

